الأحد 19 يناير 2025
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ثقافة وفنون

محمد منير في الاستديو لتجهيز أغنية جديدة بتوقيع مصطفى حدوته (صور)

محمد منير ومصطفي
محمد منير ومصطفي حدوته،فيتو

يستعد الكينج محمد منير خلال الفترة المقبلة، لطرح عدد من الأغاني من المفترض طرحهما على فترات متقاربة على منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

محمد منير يستعد لطرح أغاني جديدة 

ويتواجد الكينج بالوقت الحالي في الاستديو لتجهيز أغنية جديدة برفقة الشاعر مصطفي حدوته والذي حرص علي تقبيل رأسه عند رؤيته.

ومن ناحية أخرى، كان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حرص على زيارة الفنان الكبير محمد منير في منزله لتسليمه تكريم "يوم الثقافة المصرية"، في لفتة تعكس التقدير والاعتزاز برموز الفن والثقافة في مصر.

جاءت هذه الزيارة بعد أن حالت الظروف الصحية دون تمكّن الفنان محمد منير من حضور احتفالية التكريم التي أقيمت صباح اليوم بدار الأوبرا المصرية.

وقال وزير الثقافة خلال اللقاء: "مصر كلها تشكرك على فنك وإبداعك وبصماتك التي لا تُنسى في عالم الفن. كنا حريصين على ألا ينقضي عيد الثقافة دون أن ننال شرف منحك هذا التكريم، الذي يُعد أقل تقدير لما قدمته لوطنك".

كما نقل الوزير تحية ملايين المصريين الذين يعتبرون محمد منير رمزًا وطنيًا فريدًا وأحد صناع الهوية المصرية.  


من جانبه، عبّر الفنان محمد منير عن سعادته واعتزازه بهذا التكريم، قائلًا: "فخور أنني صناعة مصرية، وطوال أكثر من 30 عامًا كنت أحمل اسم مصر في المحافل الدولية. لذا كنت دائمًا حريصًا على أن أكون سفيرًا مشرفًا لبلادي

 

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الكينج محمد منير محمد منير محمد منير يستعد لطرح أغاني جديدة الشاعر الشاب مصطفى حدوتة
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