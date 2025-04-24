وزارة الثقافة تعلن برنامج الاحتفاء بأعياد تحرير سيناء بالقاهرة والمحافظات

أعلنت وزارة الثقافة برنامج احتفاء قطاعات الوزارة بأعياد تحرير سيناء في القاهرة والمحافظات، والتي تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الموجهة لمختلف الشرائح العمرية والمجتمعية.

احتفالات وطنية وعروض سينمائية تروى البطولات الباسلة

وأكد الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، أن الاحتفال بأعياد تحرير سيناء يمثل مناسبة وطنية عظيمة نستلهم منها قيم العزة والكرامة والتضحية والفداء، وأوضح أن الأجندة الثقافية المتنوعة التي أعدتها الوزارة تهدف إلى تخليد هذه الذكرى المُهمة والمُلهمة لتعريف الأجيال الجديدة بأمجاد الوطن وبطولات أبنائه الذين سطروا بدمائهم الزكية صفحة مشرقة في تاريخ مصر الحديث.

وأشار وزير الثقافة، إلى أن الفعاليات تتضمن أنشطة ثقافية وفنية متنوعة تخاطب مختلف الشرائح العمرية، وتسعى إلى تعزيز الوعي الوطني والانتماء لدى المواطنين، وغرس قيم حب الوطن في نفوس النشء والشباب، وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الثقافية في حفظ الذاكرة الوطنية ونقلها للأجيال القادمة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري من خلال الوعي، مؤكدًا على استمرار الوزارة في تنظيم فعاليات مماثلة في المناسبات الوطنية والقومية.

وجاء برنامج الفعاليات كالتالي:

الهيئة العامة لقصور الثقافة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية المتعددة بمختلف المواقع الثقافية بالمحافظات، تنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، حيث يشهد قصر ثقافة العريش ملتقى سيناء الأول لفنون البادية والذي تستمر فعالياته حتى 27 أبريل، ويتضمن مجموعة من العروض الفنية لفرق البادية المصرية وورشا حرفية ويدوية وأنشطة للأطفال ومعارض للكتب والمنتجات وندوة علمية بمشاركة نخبة من الباحثين بالإضافة إلى الأمسيات الشعرية.

"إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي"

ففي القليوبية، يشهد يوم 23 أبريل بيت ثقافة قها محاضرة بعنوان "استرداد آخر شبر من أرض مصر" في الحادية عشرة صباحا، كما يعقد بيت ثقافة الخانكة محاضرة بعنوان "عيد تحرير سيناء" فى الحادية عشرة صباحا، وبنفس العنوان تقام ندوة ببيت ثقافة أبو زعبل الثانية عشر ظهرا.

أما في الفيوم، يوم 23 أبريل يشهد مركز أكاديمية الحياة لأطفال بلا مأوى محاضرة بعنوان "سيناء رمز السلام"، فى الحادية عشرة صباحا، وبجمعية الرعاية المتكاملة تقام احتفالية عيد تحرير سيناء فى الخامسة مساء، كما تستقبل مكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان "مراحل تحرير سيناء بين الحرب والسلام" في السابعة مساء، وببيت ثقافة أبشواى تقام محاضرة محاضرة بعنوان "سيناء في قلوبنا" فى الحادية عشرة صباحا، كما تناقش مكتبة الشواشنة كتاب "أبطال أرض الفيروز" تأليف يعقوب الشاروني، في الحادية عشرة صباحا، بينما تعقد مكتبة مطرطاس محاضرة بعنوان "تحرير سيناء خطوة نحو التنمية" في الحادية عشرة صباحًا.

ويشهد يوم 26 أبريل بمركز شباب الجعافرة أمسية أدبية بعنوان "سيناء بين معركة التحرير ومعركة التنمية" فى السادسة مساء، بينما تعقد مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "سيناء أرض البطولات والأمجاد" في العاشرة صباحًا، وذلك يوم 27 أبريل.

وفي الجيزة، يوم 23 أبريل ببيت ثقافة كرداسة تعقد محاضرة بعنوان "أرض الفيروز" في الحادية عشرة والنصف صباحًا، وفي يوم 24 أبريل ببيت ثقافة المتانيا يقام لقاء بعنوان "عيد تحرير سيناء" في الحادية عشرة صباحًا.



"إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي"



يشهد فرع ثقافة الغربية، يوم 23 أبريل فى الحادية عشرة صباحا، بقصر ثقافة المحلة ندوة بعنون "الآثار والمعالم السياحية في سيناء"، بينما يقام بقصر ثقافة طنطا محاضرة "سيناء ارض الفيروز"، وبدار الكتب بطنطا تعقد محاضرة "سيناء.. العزة والكرامة"، بينما فى السادسة مساء يشهد بيت ثقافة كفر الزيات أمسية أدبية بعنوان "سيناء مصرية"، وفي اليوم التالي على مسرح 23 يوليو بالمحلة يقام عرضًا فنيا لفرقة كورال الأطفال وذلك في السابعة مساء، وفى يوم 25 أبريل في الواحدة ظهرًا، ينفذ المركز الثقافي بطنطا ورشة عمل فنية احتفالًا بعيد تحرير سيناء في الواحدة ظهرا.

وفي الإسكندرية، يوم 23 أبريل ببيت ثقافة رشدي تنفذ ورشة تصميم لوحات فنية بتقنية الكولاچ في الحادية عشرة صباحا، بينما فى يوم 24 أبريل يعقد قصر ثقافة برج العرب لقاء بعنوان "سيناء في عيون الشعراء" وذلك في السادسة مساء، وفي يوم 26 أبريل ينفذ بيت ثقافة بولكلي ورشة تصميم لوحات فنية في الحادية عشرة صباحا، كما في يوم 27 أبريل بمدرسة هدى شعراوي الثانوية للبنات يعقد لقاء بعنوان "تحرير سيناء" في الحادية عشرة صباحا، وبمستشفى سموحة الجامعي تنفذ ورشة حكي بعنوان "ذكرى تحرير سيناء" في الثانية عشرة ظهرا، بينما بقصر ثقافة الأنفوشي تقام محاضرة بعنوان "سيناء أرض الكرامة" في السابعة مساء.

أما في البحيرة، يوم 23 أبريل بمركز الإبداع الفني بدمنهور في الحادية عشرة صباحا تعقد ندوة بعنوان "طابا وتحدي اكتمال الأرض والسيادة"، بجانب ورشة رسم وتلوين لتصميم تذكاري لعيد تحرير سيناء، وبمدرسة بنات ادكو تقام ورشة عصف ذهني بعنوان "موقع سيناء الاستراتيجي" في الحادية عشرة صباحًا، وفي يوم 25 أبريل يشهد مسرح قصر ثقافة وادي النطرون احتفالية تتضمن عرضا فنيا لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية في الثامنة مساء، كما تستقبل مدرسة الرواد الإعدادية المشتركة بعمر مكرم لقاء بعنوان "في حب مصر" في الحادية عشرة صباحا.

ويوم 27 أبريل يقيم بيت ثقافة إيتاي الدلنجات في الثامنة مساء محاضرة بعنوان "تحرير سيناء دروس وعبر"، كما عقدت مكتبة محمد عبده الثقافية محاضرة عيد تحرير سيناء، في الحادية عشرة صباحا، وبمكتبة عمر مكرم الثقافية تقام ورشة حكي للأطفال بعنوان "سيناء أرض الفيروز" في الساعة العاشرة صباحا.



"إقليم شرق الدلتا الثقافى"



تشهد محافظة الدقهلية، يوم 23 أبريل ببيت ثقافة زكريا الحجاوى أمسية شعرية فى الثامنة مساء، وفي يوم 24 أبريل ينظم قصر ثقافة نجيب سرور يوم ثقافي فني، كما تستقبل مدرسة المقاطعة الثانوية التجارية المشتركة محاضرة عن "سيناء أرض الفيروز والسلام" في العاشرة صباحا، بينما يعقد بمدرسة ميت سلسيل الإبتدائية محاضرة عن "سبل النضال الوطني للشعب المصرى من أجل تحرير الأرض"، وذلك في العاشرة صباحا، وبمسرح بيت ثقافة تمى الأمديد تقام احتفالية فنية تتضمن عددًا من المواهب الفنية فى الحادية عشرة صباحا، يعقب ذلك في اليوم التالي بنادى النيل بالمنصورة عرض فني لفرقة المنصورة للموسيقى العربية وذلك في السادسة مساء.

وفي كفر الشيخ، يقام يوم 23 أبريل ببيت ثقافة بلطيم ورشة رسم بمناسبة عيد تحرير سيناء، كما يعقد قصر ثقافة أنور المعداوي محاضرة بعنوان "سيناء أرض مصرية" في الحادية عشرة صباحا، بينما في يوم 28 أبريل يعقد قصر ثقافة فوه ندوة "عيد تحرير سيناء" في الحادية عشرة صباحا.

أما دمياط، فى يوم 23 أبريل يقام بمدرسة الجمهورية الإبتدائية لقاء بعنوان "ذكرى استرداد أرض الفيروز" في العاشرة صباحا، وبكورنيش النيل تقام أمسية عن عيد تحرير سيناء في السادسة مساء، وبقصر ثقافة كفر سعد يقام حفل لفرقة الموسيقى والغناء الشعبي في السابعة مساء، وبمدرسة ميت أبو غالب الإعدادية بنات تنفذ ورشة فنية عن عيد تحرير سيناء في العاشرة صباحا، وفي يوم 24 أبريل يقام بمركز شباب عزبة البرج محاضرة بعنوان "سيناء بين الماضي العريق والمستقبل المأمول" في السادسة مساء، وبقصر ثقافة دمياط الجديدة يعقد محاضرة عن "عيد تحرير سيناء ارض الفيروز ورمز السلام" في الحادية عشرة صباحا، ويقام بقصر ثقافة فارسكور حفل فني في السادسة مساء، بينما تعقد محاضرة بمدرسة عمر مكرم بعنوان "تحرير سيناء لتعزيز الهوية والانتماء" يقدمها سمير الفيل في الحادية عشرة صباحا، وبمدرسة الإعدادية بنين تعقد محاضرة "سيناء قصة نجاح... تحرير سيناء معركة التنمية" في العاشرة صباحا، كما تعقد مكتبة ميت ابو غالب الثقافية حوار عن "دور القوات المسلحة فى تحرير سيناء" في العاشرة صباحا.



إقليم القناة وسيناء الثقافي



حيث تعقد بالإسماعيلية، يوم 23 أبريل بمكتبة القصاصين محاضرة بعنوان "سيناء انجازات حقيقية ومستقبل واعد" في الحادية عشرة صباحا، بينما فى يوم 24 أبريل تقام احتفالية ببيت ثقافة التل الكبير وذلك فى الحادية عشر صباحا، كما يشهد بيت ثقافة الضبعة محاضرة بعنوان" سيناء من التحرير والتطهير إلى التنمية والتعمير" وذلك فى الحادية عشرة صباحا، كما يعقد بيت ثقافة القنطرة شرق اللقاء الأسبوعي لنادى أدب الطفل يتضمن محاضرة بعنوان "سيناء قلب الوطن" وذلك فى السادسة مساء، وفى يوم 26 أبريل بقصر ثقافة الإسماعيلية احتفالية بمناسبة عيد تحرير سيناء فى الثامنة مساء، ويوم 27 أبريل ينفذ بيت ثقافة الشيخ زايد ورشة رسم في الحادية عشرة صباحا، وتعقد مكتبة الخشاينة محاضرة بعنوان "مصر اليوم في عيد" في الحادية عشرة صباحا.

وفي السويس، يوم 24 أبريل يعقد قصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان "سيناء بين الطموح والتحديات" في السابعة والنصف مساء، ويوم 26 أبريل بحديقة الخالدين يقام عرض فني لفرقة كورال السويس على النصب التذكاري، بجانب ورشة رسم على الوجوه وذلك فى الثامنة مساء.

وفي جنوب سيناء، يوم 24 أبريل يشهد مسرح السلام بشرم الشيخ حفل فني لفرقة طنطا للموسيقى العربية فى الثامنة مساء، وببيت ثقافة أبو زنيمة تقام محاضرة بعنوان "سيناء أرض الفيروز" في العاشرة صباحا، كما يشهد المسرح الصيفى بالطور، عرضا فنىا لفرقة الموسيقى العربية بالطور، في الثامنة مساء، وينظم بيت ثقافة نويبع، حفلا فنيا على مسرح النادي الاجتماعي، لفرقة كورال الأطفال في الثامنة مساء، وببيت ثقافة دهب، تعقد محاضرة بعنوان "تحرير سيناء"، في العاشرة صباحا، وفى يوم 25 أبريل يشهد المسرح الصيفي بالطور حفلا فنيا بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء فى الثامنة مساء، بجانب عرض فني على مسرح السلام، لفرقة الفنون الشعبية أطفال، يليه عرض لفرقة كورال أطفال القصر في الثامنة مساء.

"إقليم وسط الصعيد الثقافى"



ويقام بسوهاج، يوم 23 أبريل بقصر ثقافة المنشأة احتفالية بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء في العاشرة صباحا.

وفي الوادى الجديد، يوم 23 أبريل ينفذ بيت ثقافة المعصرة ورشة حكي بعنوان "تحرير سيناء طريق السلام والتعاون" تقديم ممدوح سليمان فى السابعة مساء، وفي يوم 24 أبريل يقيم مركز شباب القصر احتفالية عيد تحرير سيناء في السادسة مساء.

"إقليم جنوب الصعيد الثقافي"

وفي محافظة البحر الأحمر، يوم 23 أبريل يقام بقصر ثقافة بنادي الرياضات البحرية بالغردقة عرض فني لفرقة الأطفال للفنون الشعبية في الخامسة مساء، وببيت ثقافة الحمراوين تعقد محاضرة بعنوان "سيناء جزء لا يتجزأ من ارض الوطن"، وفى يوم 24 أبريل تقدم مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "ذكرى تحرير سيناء"، بجانب ورشة رسم "عن سيناء" بمركز شباب مبارك بالقصير، وفي يوم 26 أبريل يقيم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "أرض العروبة" في الحادية عشرة صباحا، بينما يشهد يوم 27 أبريل بمكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة رسم عن تحرير سيناء، وذلك فى العاشرة صباحا، كما ينظم قصر ثقافة أبو رماد احتفالية اليوم الواحد لعيد تحرير سيناء، كما تقدم فرقة قصر ثقافة حلايب مشاركة فرقة حلايب التلقائية بعرض فني بمركز شباب مدينة حلايب الرياضى.

الهيئة المصرية العامة للكتاب



ونظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في مركز الشروق الثقافي، ندوة تثقيفية قدمها اللواء محمد قشقوش -أحد أبطال حرب أكتوبر، حيث يتحدث عن حرب أكتوبر وكيف حقق الجيش المصري المعجزة التي لم يتوقعها أحد، كذلك يتحدث أن أهمية الخداع الاستراتيجي في تحقيق النصر، كما تناول دور الدبلوماسية المصرية التي عملت بعد انتصار أكتوبر من موقف قوة واستطاعت استعادة الأرض كاملة، كما تقدم الهيئة مجموعة من الورش والفعاليات الفنية للأطفال، ضمن احتفالات أعياد تحرير سيناء.

دار الكتب والوثائق القومية

وأقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالية بتلك المناسبة تشمل ندوة توثيقية بعنوان "جهود القوات المسلحة في تحرير سيناء" حاضر فيها اللواء أركان حرب دكتور أسامة السواح مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في قاعة الندوات بمقر دار الوثائق بكورنيش النيل، وعلى هامش الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي بهذه المناسبة بالإضافة إلى معرض للدوريات والوثائق.

دار الأوبرا المصرية

تحتفل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بعيد تحرير سيناء حيث يقدم الواعدون بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر، أمسية لكورال الشباب والأطفال، تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 24 أبريل بمعهد الموسيقي العربية.

كما يتضمن البرنامج مختارات من الأغاني الوطنية الحماسية التي تحمل مشاعر حب الوطن والانتماء له منها: تحيا مصر، صحراء سينا، بلادي اسلمي، بسم الله، صباح الخير يا سينا، بشرة خير، حبيبتى من ضفايرها، أقوى من الزمن، عظيمة يا مصر، رايات النصر، إن كان على القلب، يا حبيبتي يا مصر، فيها حاجة حلوة، سلم ع الشهدا، راحه فين يا عروسة، سمينا وعدينا، مصر اليوم في عيد، يؤديها "أحمد فايد، زياد عوض، يوسف درويش، ملك جوهر، حبيبة الشريف، محمد محمود، محمد يسري، أحمد وليد، وجيه، ساندرا، لوجي، شيماء، هاجر، سهيلة، لمار ومحمد".

قطاع المسرح

يقيم قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، عددًا من الفعاليات والأنشطة احتفالا بعيد تحرير سيناء، وذلك من خلال الجهات التابعة له اعتبارا من الجمعة ٢٥ أبريل الجاري.

حيث يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، برنامج

ويتضمن فقرة غنائية لفريق شباب لايف بفرقة أنغام الشباب، عقب ذلك عرض فيلم عن تاريخ سيناء مدته ٧ دقائق، واستعراض جديد باسم سلام سلاح للفرقة القومية للفنون الشعبية، واستعراض جديد وطني عن سيناء لفرقة رضا، أما الفصل الثانى من الاحتفال يتضمن مسرحية نوستالجيا ٨٠/ ٩٠، وذلك فى التاسعة من مساء يوم الجمعة ٢٥ أبريل على مسرح البالون.

ويعقد مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، ملتقى الهناجر الثقافي الشهري تحت عنوان "سيناء أرض الفيروز والحضارات" إعداد وتقديم الدكتورة ناهد عبد الحميد، وذلك فى السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، ويستضيف الملتقى عددا من أساتذة الجامعات والأكاديميات .

وتنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، ندوة تستضيف فيها مجموعة من رجال القوات المسلحة السابقين وعلي رأسهم اللواء محمد محمود عمر أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وذلك تحت إشراف يحيى رياض مدير المكتبة، فى الخامسة من مساء يوم السبت 26 ابريل.

المركز القومي للسينما

وينظم المركز فعاليات متنوعة لإحياء ذكرى تحرير سيناء المجيدة، تتضمن أمسية سينمائية يوم الأربعاء ٢٣ أبريل الجاري، تمام السادسة مساءً، يتم خلالها عرض مجموعة أفلام "معركة الوعي" من إنتاج المركز القومي للسينما، وإخراج المخرج مختار علي، كما يقيم المركز ورشة بعنوان "حكي أبطال أكتوبر"، تستهدف فئة الطلائع من سن (١٢ إلى ١٦ سنة)، حيث تستضيف الورشة مجموعة من أبطال حرب أكتوبر المجيدة لمشاركة ذكرياتهم وبطولاتهم مع طلاب المدارس، ويتضمن البرنامج عرض فيلم "صائد الدبابات" للمخرج خيري بشارة، وتتناول الأفلام المعروضة بطولات عديدة لأبطال حرب أكتوبر، بهدف ترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة.

المركز القومي لثقافة الطفل

وينظم المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، مجموعة متنوعة من الأنشطة الموجهة للطفل، بالحديقة الثقافية للأطفال، الجمعة ٢٥ أبريل الجاري، ٥ مساء، تضم ورش فنية متنوعة وورش حكي عن تحرير سيناء، عروض فريق "بنكمل بعض" الاستعراضي، عروض فريق "بنات وبس" الاستعراضي، فقرات غنائية لفريق كورال "بنكمل بعض".

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