قصور الثقافة تقيم المعرض الثالث للكتاب والحرف التراثية بالعاصمة الإدارية

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، الأحد المقبل 27 أبريل الجاري، معرض الكتاب والحرف التراثية والبيئية، في دورته الثالثة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

معرض الكتاب والحرف التراثية

ويستفيد من المعرض العاملين بالوزارات المختلفة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، من العاشرة صباحا وحتى الثانية مساء، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وبمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة.

هيئة قصور الثقافة

وتتيح هيئة قصور الثقافة خلال المعرض مجموعة من أحدث العناوين، بأسعار مخفضة منها: "مصر تحت الحكم الروماني" للدكتور فاروق حافظ القاضي، "أعلام الصحافة العربية" لأبو الحسن الجمال، "تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي" لجمال الدين الشيال، "تاريخ ووصف الجامع الطولوني" لمحمود عكوش، "أنور السادات وحرب أكتوبر" لمحمد عبد الحميد، "أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث" لأحمد تيمور باشا، "أسباب الطرب في نوادر العرب" للويس شيخو، "السيف والنار في السودان" لسلاطين باشا، "آلام جحا" لمحمد فريد أبو حديد، و"حديث عيسى بن هشام" لمحمد المويلحي، وغيرها.

كما يشمل المعرض المنفذ بإشراف الإدارة العامة للتسويق والمبيعات، أحدث إصدارات كتب التراث والذخائر، ومجموعة عباس العقاد، وأيضا مجموعة عميد الأدب العربي طه حسين، بالإضافة إلى ركن خاص يضم مشغولات يدوية نتاج الورش الفنية والحرفية لإدارات الهيئة، تتنوع ما بين المنتجات المصنوعة من الجلد الطبيعي والخرز وغيرها، وذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم التراث العالمي.

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