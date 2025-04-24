بعد غياب مصري استمر 16 عاما، من هو محمد سمير ندا الفائز بالبوكر العربية 2025؟

حصد الكاتب المصري محمد سمير ندا الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) 2025 وذلك عن روايته “صلاة القلق” والصادرة عن دار مسكلياني للنشر.

محمد سمير ندا يكسر غياب مصري 16 عاما

وحقق بذلك محمد سمير ندا الجائزة بعد غياب مصري عن الفوز بها منذ حصدها الكاتب يوسف زيدان عام 2009 عن روايته الشهيرة “عزازيل”، وذلك بعدما كان قد حقق الفوز بالجائزة في دورتها الأولى لعام 2008 الكاتب الكبير الراحل بهاء طاهر عن رائعته “واحة الغروب”.

من هو الكاتب محمد سمير ندا؟

وُلِد محمد سمير ندا عام 1978 في بغداد، وقد تربى في بيئة ثقافية، فوالده هو الصحفي والأديب سمير ندا، أحد الأدباء المصريين اللامعين في ستينيات القرن الماضي، وله العديد من الروايات والمسرحيات، منها: "الشفق، حارة الأشراف، وقائع استشهاد إسماعيل النوحي، الشروق من العرب، والله زمان، لن نموت مرتين"، كما أخرج عدة أفلام تسجيلية.. بالإضافة إلى عمله في الصحف والمجلات العربية.

أما والدته كانت تعمل في المؤسسات الثقافية الحكومية، قضى محمد سنوات طفولته الأولى في بغداد، ثم عاد مع عائلته إلى مصر في الفترة ما بين عامي 1985 و1990، حيث سافروا إلى طرابلس، ثم عادوا مرة أخرى إلى مصر عام 1995، لكن يبدو أنه سافر مع عائلته باستمرار، إذ زار لبنان، وفرنسا، ومالطا، بحكم عمل والده.

تخرج محمد في كلية التجارة، وعمِل محاسبًا في القطاع السياحي، بدأ محمد الكتابة في سنٍّ مبكرة، لكنه نشر أولى رواياته عام 2016، تحت عنوان: "مملكة مليكة"، والتي تحكي عن شابٍّ قرر البحث عن جده المختفي منذ عام 1972.. ويحكي الكتاب أن والده قرأ ثلثها وأعطاه إشارة البدء بالكتابة.

أما روايته الثانية فصدرت عام 2021، تحت عنوان: "بوح الجدران"، ويحكي الكاتب أنه تأثر بحياته في بغداد، وأنه مزج في هذه الرواية بين الخيال والواقع، من خلال كتابته جزءٍ من حياة والده.

أما الرواية الثالثة، فهي رواية "صلاة القلق"، والتي حصدت جائزة البوكر العربية 2025.

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