خريطة تحركات المعدن الأصفر، تعرف على الفرق بين جني الأرباح والتصحيح في سوق الذهب

يشهد سوق الذهب المحلي والعالمي، تحركات متقلبة بين صعود وهبوط، مما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذه التقلبات، هل هي موجة تصحيح طبيعية، أم عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين الكبار، وما تأثير كل منهما على صغار المستثمرين وتجار الذهب في مصر؟

الفرق بين جني الأرباح والتصحيح في سوق الذهب

وبالرغم من الفرق ما بين التصحيح، وجني الأرباح، إلا أن الكثيرين يرغبون في معرفة أيهما أكثر تأثيرًا في استقرار الأسواق، ودور العوامل المحلية والعالمية في تشكيل اتجاهات الذهب خلال الفترة الحالية.

أسعار الذهب، فيتو

جني الأرباح في سوق الذهب

يأتي جني الأرباح، عبارة عن عملية بيع المستثمرين لحيازاتهم من الذهب بعد تحقيق مكاسب كبيرة، مما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الأسعار، ويعقبه استقرار أو تعافٍ سريع إذا استمرت العوامل الداعمة للذهب.

التصحيح السعري في سوق الذهب

يشير التصحيح السعري، إلى تراجع أسعار الذهب بنسبة تتراوح بين 5% إلى 20%، بعد موجة صعود طويلة، كجزء من دورة السوق الطبيعية، ويأتي هذا الأمر نتيجة تغير سياسات البنوك المركزية مثل رفع الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن، ناهيك عن انخفاض الطلب الفعلي على المعدن الأصفر.

مؤشرات الذهب، فيتو

أيهما أكثر تأثيرا في سوق الذهب المصري؟

يأتي تأثير جني الأرباح على المدى القصير، وهذا يسبب تقلبات سريعة في أسعار الذهب المحلي، خاصة مع تحركات كبار المستثمرين، مما يخلق فرصًا للمشتريات عند انخفاض الأسعار المؤقت، بالإضافة إلى زيادة المعروض في السوق المحلي بسبب عمليات البيع، مما قد يخفض الأسعار لوقت محدود.

أما بالنسبة لتأثير التصحيح، فهو يكون على المدى المتوسط والطويل، ويأتي عبارة عن انخفاض أسعار الذهب عالميًّا ينعكس مباشرة على السوق المصري بسبب ارتباطه بالأسعار الدولية، وقد يؤدي إلى تراجع الطلب المحلي إذا توقع المستهلكون مزيدًا من الهبوط.

العوامل المؤثرة في الذهب عالميًّا ومحليًّا

هناك العديد من العوامل التي تؤثر في أسعار الذهب، سواء العالمية أو المحلية، والتي يأتي من أبرزها السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وقرارات الفائدة، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية مثل الحروب أو الأزمات الاقتصادية، التي تزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن، بجانب قوة الدولار والعلاقة العكسية بينه وبين الذهب.

وبالنسبة للعوامل المحلية، فإنها تتركز في تقلبات الدولار في السوق الموازي والتي تؤثر في أسعار الذهب، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم، عبر التغييرات في السياسات الجمركية التي تنعكس على هامش ربح التجار، بجانب الطلب الموسمي، وهذا من خلال زيادة الشراء في المناسبات مثل الأعراس والأعياد.

في حين أن جني الأرباح، يسبب تقلبات سريعة وقصيرة الأجل، فإن التصحيح السعري، يكون أكثر تأثيرًا على المدى البعيد، خاصة في سوق كالذهب الذي يعتمد على العوامل العالمية، وفي مصر، يبقى سعر الصرف والسياسات المحلية عاملًا حاسمًا في تحديد مدى تأثر السوق بالتقلبات العالمية، مما يتطلب من المستثمرين والمستهلكين البقاء على اطلاع دائم بمتغيرات السوق.

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