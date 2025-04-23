الأربعاء 23 أبريل 2025
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اقتصاد

شعبة الذهب تكشف توقعات الخبراء للأسعار خلال الفترة المقبلة

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

أكد محسن السعيد، عضو شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار الذهب يأتي نتيجة الأحداث الجيوسياسية في المنطقة والعالم، لافتًا إلى أن جميع الخبراء توقعوا تسجيل أرقام قياسية كبيرة في سعر الأوقية خلال 2025.

 

الاستثمار في الذهب 

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "النهار": الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار سواء للأفراد أو المؤسسات أو حتى الدول.

 

هل تنخفض أسعار الذهب الفترة المقبلة؟

ولفت إلى أنه ليس من الوارد حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب، ولا يستطيع أحد التنبؤ بأي تراجع ملحوظ كبير في الأسعار.

 

توقعات سعر أوقية الذهب 

وأكد: التوقعات تشير إلى حدوث استقرار في اسعار الذهب أو تسجيل زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الخبراء العالميين كانوا يتوقعون وصول سعر أوقية الذهب إلى 3500 دولار بنهاية 2025 ولكن هذا الرقم قد يتم تجاوزه وكسره وفقا للأسعار التي تشهدها البورصة العالمية الأيام الأخيرة.

وانخفضت أسعار الذهب، بالأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، بنحو 3%، بعدما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بإقالة رئيس الفدرالي جيروم باول، مبديًا تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، مما أثّر سلبًا على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 102 دولار أو بنسبة 3% إلى 3279.27 دولار للأونصة في الساعة 3:42 مساءً بتوقيت جرينتش.

 

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