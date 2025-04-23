وفاة الرئيس التونسي الأسبق فؤاد المبزع عن عمر ناهز 92 سنة

توفي الرئيس التونسي الأسبق فؤاد المبزع، اليوم، عن عمر يناهز 92 سنة، وفق ما أعلنت عائلته.

وفاة الرئيس التونسي الأسبق فؤاد المبزع

فؤاد المبزع، سياسي تونسي شغل منصب رئيس الجمهورية بالإنابة بعد إعلان المجلس الدستوري شغور المنصب بشكل نهائي، إثر الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في يناير 2011.

أتم فؤاد المبزع، تعليمه الثانوي في المدرسة الصادقية بالعاصمة تونس، وانتقل إلى فرنسا حيث درس القانون والاقتصاد في باريس.

تولى فؤاد المبزع، مناصب عديدة، من بينها مدير الأمن الوطني بين عامي 1965 و1967، كما ترأس بلدية تونس بين عامي 1969 و1973.

وعين عام 1973 وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للصحة عام 1978، وكلف عام 1979 بحقيبتي الشؤون الثقافية والإعلام وظل بالأولى حتى 2 يناير/كانون الثاني 1981 والثانية إلى 3 ديسمبر 1980.

وعمل بين عامي 1981 و1986 مندوبا لتونس لدى الأمم المتحدة، وسفيرا لها في المغرب (1986 - 1987)، وترأس بلدية قرطاج من 1995 إلى 1998.

سيرة الرئيس التونسي الأسبق فؤاد المبزع

وعين فؤاد المبزع في 27 أكتوبر 1987 مرة أخرى وزيرا للشباب والرياضة في آخر حكومة للحبيب بورقيبة، واحتفظ بمنصبه بعد تولي زين العابدين بن علي الرئاسة في 7 نوفمبر 1987، واستمر فيه إلى 26 يوليو 1988.

وانتخب فؤاد المبزع، لسبع ولايات متوالية نائبا في مجلس النواب منذ عام 1964 إلى 2004، وشغل منصب رئيس المجلس منذ عام 1997، حتى تولى رئاسة البلاد بشكل مؤقت في 15 يناير/كانون الثاني 2011 حتى انتخابات المجلس التأسيسي في 24 يوليو 2011.

انتمى المبزع، للمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري بين عامي 1974 و1981، وكان عضوا في المكتب السياسي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي -الذي حل محل الحزب الاشتراكي الدستوري- منذ عام 1997.

استقال من الحزب -الذي كان يرأسه بن علي- في 18 يناير 2011 لاجتياز أزمة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في تونس ما بعد الثورة.

انتهت في 15 مارس 2011 فترة رئاسته المؤقتة بحسب الدستور التونسي -الذي تم إلغاؤه- لكنه واصل مهام الرئاسة المؤقتة حتى إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في 24 يوليو/تموز 2011، الذي انتخب بدوره في سبتمبر/أيلول 2011 منصف المرزوقي رئيسا للمرحلة الانتقالية.

ومر على تونس سبع رؤساء منذ تأسيس الجمهورية في 25 يوليو 1957، وهم: الحبيب بورقيبة، زين العابدين بن علي، فؤاد المبزع (بالنيابة)، المنصف المرزوقي (رئيس مؤقت)، والباجي قائد السبسي، ومحمد الناصر (بالنيابة إثر وفاة السبسي)، وصولا إلى قيس سعيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.