الثلاثاء 25 فبراير 2025
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خارج الحدود

حكم غيابي بسجن أرملة الرئيس التونسي بن علي وابنته وصهره

ارملة الرئيس التونسي
ارملة الرئيس التونسي مع زوجها

أصدر القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، حكم غيابي بسجن كل من ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وابنته نسرين بن علي، وصهره محمد صخر الماطري، لمدة 6 أعوام.

حكم غيابي بسجن أرملة بن علي وابنته وصهره

 

وبحسب موقع "موزاييك" التونسي، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس غيابيا بالسجن مدة ستّة أعوام مع النفاذ العاجل في حق الثلاثة مع فرض غرامة مالية.

وجرت إدانة الثلاثة بـ"استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة".

 

ويتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي وإداري في إحدى الصفقات العمومية.

وتقرر إيقاف التتبع والمحاكمة بموجب قانون المصالحة الإدارية في حق مسؤولَين سابقين بمؤسسة رئاسة الجمهورية، مع "الحفظ بموجب الوفاة" في حق الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ووزير سابق.

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