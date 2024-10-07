الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رسميا، فوز الرئيس التونسي قيس سعيد بولاية ثانية بنسبة 90%

قيس سعيد، فيتو
قيس سعيد، فيتو

أعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية في قصر قرطاج الرئاسي بحسب النتائج الرسمية.

فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية 

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الرئيس التونسي قيس سعيد فاز بفترة رئاسية ثانية بعد حصوله على نسبة 90.69% من الأصوات.

وصوت لصالح قيس سعيد 2 مليون و438 ألفا و954 ناخبا، بحسب بوعسكر الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية مساء الإثنين.

نتائج انتخابات الرئاسة التونسية 

وأوضح، أن المرشح العياشي زمال جاء في المرتبة الثانية بعد حصوله على نسبة 7.35% بينما جاء في المرتبة الثالثة المرشح زهير المغزاوي رئيس حركة الشعب بنسبة 1.97%.

وأشار بوعسكر إلى أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 28.8% أي 2 مليون و808 آلاف و548 ناخبا.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

قيس سعيد فوز الرئيس قيس سعيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

مواد متعلقة

قيس سعيد يحتفل في شارع الحبيب بورقيبة بفوزه بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

للمطالبة بعودة الديمقراطية، انطلاق أكبر مسيرة احتجاجية في تونس ضد قيس سعيد

الأكثر قراءة

مسئول يعلن عدد السودانيين العائدين من مصر، ويوجه رسالة طمأنة للراغبين فى العودة

الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

بعد 76 ركلة ترجيح، سموحة 2005 يفوز على الزمالك في كأس مصر

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير سلطان بن محمد بن عبد العزيز آل سعود

هل تستطيع إسرائيل ضرب المفاعلات النووية الإيرانية؟ خبير عسكري يكشف مفاجأة

باحتياطي 122 تريليون قدم مكعب، ليبيا تنافس مصر على اكتشاف حقل غاز ضخم

خبير استراتيجي يكشف أهداف إسرائيل غير المعلنة في غزة ولبنان وإيران

أزمة عمرها 52 عاما، مجلس الجزيرة يرفض إنشاء جراج تحت الأرض لـ فندق الزمالك المهجور

منوعات

المزيد

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا

تقارير: 45% من الأراضي الروسية أصبحت مغطاة بالثلوج

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الاثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

أسعار النحاس اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تغسيل الميت بماء زمزم وفضله

تفسير حلم أكل الطين فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل وصعوبات

شباب حول الرسول، عمير بن أبي وقاص "أصغر شهيد في الإسلام"

المزيد
الجريدة الرسمية