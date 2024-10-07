رسميا، فوز الرئيس التونسي قيس سعيد بولاية ثانية بنسبة 90%

أعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية في قصر قرطاج الرئاسي بحسب النتائج الرسمية.

فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الرئيس التونسي قيس سعيد فاز بفترة رئاسية ثانية بعد حصوله على نسبة 90.69% من الأصوات.

وصوت لصالح قيس سعيد 2 مليون و438 ألفا و954 ناخبا، بحسب بوعسكر الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية مساء الإثنين.

نتائج انتخابات الرئاسة التونسية

وأوضح، أن المرشح العياشي زمال جاء في المرتبة الثانية بعد حصوله على نسبة 7.35% بينما جاء في المرتبة الثالثة المرشح زهير المغزاوي رئيس حركة الشعب بنسبة 1.97%.

وأشار بوعسكر إلى أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 28.8% أي 2 مليون و808 آلاف و548 ناخبا.