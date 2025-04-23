أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يتراجع 3% عالميا.. حقيقة فرض ضريبة على السكر.. وشعبة الدواجن تحذر الحكومة من هذا الأمر

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أعلنت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعمل اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من الاستعدادات اللازمة، تمهيدًا لإطلاق خدمات وزارة العمل بشكل إلكتروني ومُميكن مميز، والبدء بخدمات استخراج شهادة القيد "كعب العمل"، وشهادة قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع منافذ الشركة المصرية للاتصالات "we".

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم الاربعاء 23أبريل 2025.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، ثارمان شانموجاراتنام، رئيس دولة سنغافورة، خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن انخفاض كبير في أسعار البيض مقارنة بالفترة الماضي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعرض المنتجين لخسائر قد تؤثر على استدامة الإنتاج.

انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 1800 جنيه خلال 24 ساعة وبالتزامن مع تراجع السعر العالمى للأونصة.

شهدت العلاقات المصرية الجيبوتية على المستوى الاقتصادي تطورا عكس ذلك تلاقي الدولتين في العديد من المحافل واللقاءات الثنائية وكشف تقرير عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وجيبوتي أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي إلى 122.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 161.9 مليـون دولار خلال عام 2023.

انخفضت أسعار الذهب، بالأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، بنحو 3%، بعدما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بإقالة رئيس الفدرالي جيروم باول، مبديًا تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، مما أثّر سلبًا على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير صالح موطلو شن، سفير جمهورية تركيا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر سوف تشهد إطلاق خدمات الجيل الخامس خلال النصف الأول من 2025، مضيفا أن الوزارة حاليا في صدد إتمام اللمسات الأخيرة من الاختبارات التقنية اللازمة قبل الإطلاق للتأكد من أن الخدمة ستحقق الأهداف المرجوة فور إطلاقها.

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لفرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحة أن «السكر» ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦.

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