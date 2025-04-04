الجمعة 04 أبريل 2025
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اقتصاد

280 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب بالأسواق اليوم الجمعة

الجنيه الذهب، فيتو
الجنيه الذهب، فيتو

تراجعت أسعار الجنيه الذهب في السوق المحلية اليوم الجمعة بقيمة 280 جنيها دفعة واحدة.

وهوى سعر الجنيه الذهب من مستويات 35280 جنيها، إلى مستويات 35000 جنيه.

وبلغ مقدار الزيادة خلال شهر مارس الجاري في الجنيه الذهب نحو 2720 جنيهًا خلال شهر مارس.

ارتفعت أسعار الأونصة العالمية للذهب بنحو 300 دولار تقريبا خلال الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع سعر الأوقية من 2800 دولار تقريبا فى بداية العام الجارى إلى ما يقرب من 3100 دولار خلال نهاية مارس 2025.

وتساهم ارتفاعات الأسعار العالمية فى التأثير على السعر المحلى داخل الأسواق المحلية وفى الصاغة.

الذهب ارتفع بنحو 17% منذ بداية عام 2025

وأشار إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إلى أن الذهب ارتفع بنحو 17% منذ بداية عام 2025، نتيجة توسع نطاق الحرب التجارية، والتي أثارت مخاوف الأسواق من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي.

وتابع أن "الوضع الحالي يشهد تحولًا كبيرًا نحو الأصول الآمنة، خاصة مع تصاعد التصريحات الأمريكية التي تهدد بامتداد تأثيرات الحرب التجارية إلى قطاعات أوسع بعد إدراج رسوم السيارات ومداخلات الإنتاج"

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