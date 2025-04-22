الإحصاء: 620 ألف فرد يعملون بالقطاع العام في 2024
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2024 ".
ومن أهم المؤشرات مايلى:
بلغ إجمالى عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام 620.1 ألف عامل في عام 2024 مقابل 663.3 ألف عامل فى عام 2023، وذلك بنسبة إنخفاض قدرها 6.5%
- بلغ عدد العاملين الذكور 544 ألف عامل عام 2024 مقابل 580.2 ألف عامل عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 6.2%
- بلغ عدد العاملات الإناث 76.1 ألف عامل عام 2024 مقابل 83.2 عامل عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 8.5 %
- سجل قطاع الإسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 213.1 ألف عامل بنسبة قدرها 34.4 % يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 20.4 %، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 18.6 % من إجمالى العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام.
توزيع أعداد العاملين طبقا لأكبر 5 محافظات لعام 2024
ـ سجلت محافظة القاهرة أعلى عدد عاملين بالقطاع العام حيث سجلت حوالي 222 الف عامل بنسبة 35.7 % من إجمالي العاملين يليها محافظة الإسكندرية حوالي 61 ألف عامل ثم الغربية حوالي 32 ألف عامل ثم الجيزة حوالي 28 ألف عامل، وأخيرا محافظة القليوبية حوالي 22 ألف عامل.
ـ سجلت الوظائف التنفيذية أعلى معدل بنسبة 37.2% من إجمالي عدد العاملين، في حين سجلت وظائف الإدارة العليا أقل معدل بنسبة 1.6 % من ىإجمالي عدد العاملين.
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