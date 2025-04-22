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اقتصاد

الإحصاء: 620 ألف فرد يعملون بالقطاع العام في 2024

العاملين بالقطاع
العاملين بالقطاع العام، فيتو

 أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2024 ". 

 

ومن أهم المؤشرات مايلى:

 بلغ إجمالى عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام 620.1 ألف عامل في عام 2024 مقابل 663.3 ألف عامل فى عام  2023،  وذلك بنسبة إنخفاض قدرها 6.5%

- بلغ عدد العاملين  الذكور 544 ألف عامل عام 2024  مقابل 580.2 ألف عامل عام 2023  بنسبة انخفاض قدرها  6.2%


- بلغ عدد العاملات  الإناث  76.1 ألف عامل عام 2024  مقابل 83.2 عامل عام 2023   بنسبة انخفاض  قدرها  8.5 %  


- سجل قطاع الإسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 213.1 ألف عامل بنسبة قدرها 34.4  %  يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية  بنسبة  20.4 %، ثم  قطاع الكهرباء بنسبة 18.6 %  من إجمالى العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام.


توزيع أعداد العاملين طبقا لأكبر 5 محافظات لعام 2024 

ـ سجلت محافظة القاهرة أعلى عدد عاملين بالقطاع العام حيث سجلت حوالي 222 الف عامل بنسبة 35.7 % من إجمالي العاملين يليها محافظة الإسكندرية حوالي 61 ألف عامل ثم الغربية حوالي 32 ألف عامل ثم الجيزة حوالي 28 ألف عامل، وأخيرا محافظة القليوبية  حوالي 22 ألف عامل.

ـ سجلت الوظائف التنفيذية أعلى معدل بنسبة  37.2% من إجمالي عدد العاملين، في حين سجلت وظائف الإدارة العليا أقل معدل بنسبة 1.6 % من ىإجمالي عدد العاملين.

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالقطاع العام الأعمال العام

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