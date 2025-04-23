أهم 5 سلع صدرتها مصر إلى جيبوتي خلال عام 2024

شهدت العلاقات المصرية الجيبوتية على المستوى الاقتصادي تطورا عكس ذلك تلاقي الدولتين في العديد من المحافل واللقاءات الثنائية وكشف تقرير عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وجيبوتي أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي إلى 122.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 161.9 مليـون دولار خلال عام 2023.

ورصد الجهاز أهم المجموعات السلعية التي تصدرها مصر إلى جيبوتي خلال عام 2024

1. أسمدة بقيمة 62.3 مليون دولار.

2. منتجات مطاحن ( دقيق ونشا حبوب ) بقيمة 8.6 مليون دولار.

3. زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 6.3 مليون دولار.

4. صابون، محضرات غسيل بقيمة 6.1 مليون دولار.

5. شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 4.6 مليون دولار.

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لقاء الرئيس المصرى وجيبوتى

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الرئاسة الجيبوتي، بالرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شمل جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها الرئيس الجيبوتي على شرف الرئيس.

وأبرز المعلومات عن تطور العلاقات المصرية الجيبوتية في عهد الرئيس السيسي:

- تتمتع مصر وجيبوتي بعلاقات تاريخية واستراتيجية متميزة حيث تعد مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية وفتحت سفارة لها في جيبوتي عقب استقلالها عام 1977

- سارعت مصر للترحيب بالاتفاق الإطاري للحوار السياسي الذي تم توقيعه بين الحكومة وائتلاف المعارضة في جيبوتي لإنهاء الخلاف السياسي

- في المقابل فقد ساندت جيبوتي المواقف المصرية في كافة المحافل الدولية والتي كان آخرها تصويتها ضد قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي بعد ثورة 30 يونيو.

- يعزز من العلاقات الوثيقة بين البلدين موقع جيبوتي الاستراتيجي في مدخل البحر الأحمر قرب خليج عدن ومضيق باب المندب، البوابة الجنوبية لقناة السويس وأحد المحاور الأساسية للأمن القومي المصري فضلا عن كون جيبوتي بوابة مهمة لمنطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا في ظل تمتعها ببنية تحتية وموانئ متطورة

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