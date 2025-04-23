بعد انخفاض أسعار البيض، رئيس الشعبة يحذر الحكومة من أزمة السوق

أسعار البيض، كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن انخفاض كبير في أسعار البيض مقارنة بالفترة الماضي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعرض المنتجين لخسائر قد تؤثر على استدامة الإنتاج.

خسائر مادية كبيرة لمنتجي البيض

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: أنه يجب على الجهات الحكومية ضمان عدم تعرض منتجي البيض إلى خسائر مادية كبيرة تؤثر على استمرارهم في العملية الإنتاجية.

تراجع أسعار البيض

ولفت إلى أن تدخل الحكومة في هذا التوقيت مهم للغاية لحماية المنتجين الصغار من تقلبات السوق، في ظل التراجع الكبير في أسعار بيض المائدة.

مفاجأة صادمة لسوق البيض بسبب انخفاض الأسعار

وتابع: هبوط أسعار الدواجن المفرط دون تدخل داعم قد يؤدي إلى موجة انسحاب جديدة من السوق، مختتما: أتمنى عدم حدوث أي انخفاض جديد في الأسعار لحماية المنتج الصغير.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن



وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 105 جنيهات إلى 110 جنيهات، بانخفاض تراوح بين 5 و8 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن



وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 98 جنيها و105 جنيهات، بانخفاض تراوح من 5 إلى 10 جنيهات عن سعرها السابق.

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