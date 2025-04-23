الذهب يتراجع 3% بالأسواق العالمية إلى 3279 دولار للأونصة

انخفضت أسعار الذهب، بالأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، بنحو 3%، بعدما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بإقالة رئيس الفدرالي جيروم باول، مبديًا تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، مما أثّر سلبًا على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 102 دولار أو بنسبة 3% إلى 3279.27 دولار للأونصة في الساعة 3:42 مساءً بتوقيت جرينتش.

بينما هبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب 132 دولارًا أو بنسبة 3.86% إلى 3287.50 دولار.

الذهب يهبط بعد تسجيله قمة تاريخية



وكان الذهب قد بلغ أمس الثلاثاء مستوى قياسيًا جديدًا هو الثامن والعشرون خلال هذا العام، مسجّلًا 3500 دولارًا للأونصة للمرة الأولى في تاريخه.

ويرى "جيه.بي مورجان" أن أسعار الذهب قد تتجاوز حاجز 4000 دولارًا للأونصة خلال العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والتجارية.

أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.5% إلى 32.67 دولارًا للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 956.53 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 933.72 دولارًا.

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