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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-4-2025 في عمان

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان  وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم الاربعاء  23أبريل 2025.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 40 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 22


وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 37 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 21


كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 35 ريالا عمانيا.

 سعر جرام الذهب عيار 18 


وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 30 ريالا عمانيا.

توقعات أسعار الذهب 

انخفضت أسعار الذهب، بالأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، بنحو 3%، بعدما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بإقالة رئيس الفدرالي جيروم باول، مبديًا تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، مما أثّر سلبًا على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 102 دولار أو بنسبة 3% إلى 3279.27 دولار للأونصة في الساعة 3:42 مساءً بتوقيت جرينتش.

بينما هبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب 132 دولارًا أو بنسبة 3.86% إلى 3287.50 دولار.

الذهب يهبط بعد تسجيله قمة تاريخية
 

وكان الذهب قد بلغ أمس الثلاثاء مستوى قياسيًا جديدًا هو الثامن والعشرون خلال هذا العام، مسجّلًا 3500 دولارًا للأونصة للمرة الأولى في تاريخه.

 

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