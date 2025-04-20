الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يتابع مستجدات العمل في مشروعات "القابضة للتشييد"

المهندس محمد شيمي
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار متابعة مستجدات العمل بمختلف المشروعات، والاطلاع على مؤشرات الأداء الحالية للشركات.

تناول الاجتماع متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع المقاولات ومن بينها مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وأعمال طرق وكباري ومباني خدمية وسكنية ومنشآت صناعية ومدارس ومستشفيات ومحطات مياه وصرف صحي وشبكات كهرباء ومشروعات سياحية وحماية شواطئ في عدد من المحافظات، والمشروعات الخارجية في عدة دول عربية وتشمل مشروعات نقل المياه وشبكات توزيع مياه ومحطات توليد كهرباء وطرق وكباري. وفي قطاع التطوير العقاري، مشروعات تنموية وعمرانية وسكنية وترفيهية وسياحية عديدة منها تطوير كورنيش المقطم وتنمية مدينة نيو هليوبوليس وتطوير مبنى غرناطة التاريخي وحديقة الميريلاند، فضلا عن المشاركات مع القطاع الخاص لاستغلال عدد من الأصول العقارية، ومشروعات في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني.

دعم خطط الدولة للتنمية العمرانية

 

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أهمية الدور الذي تقوم به شركات القابضة للتشييد في دعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في التنفيذ.

واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، ونسب الإنجاز في المشروعات الجارية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه بعض الشركات وسبل تذليلها، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير الدعم الكامل لضمان استقرار الأداء وتحقيق المستهدفات التشغيلية والمالية، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

تعزيز التنسيق والتكامل بين الشركات

 

كما شدد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الشركات التابعة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، مع التركيز على تطوير الكوادر البشرية وتحديث آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء والتوسع في المشروعات الخارجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير قطاع الأعمال العام مع قيادات الشركات التابعة لمتابعة الأداء وتحفيز جهود التطوير والتحديث المستمرة في مختلف القطاعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنس الجداول الزمنية المحددة الجداول الزمنية الخدمات المقدمة التطوير العقارى الحيواني الشركات التابعة

مواد متعلقة

وزير قطاع الأعمال يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بـ عيد القيامة المجيد

وزير قطاع الأعمال يلتقي الشركات القابضة لبحث استراتيجية العمل نحو تحقيق الاستدامة

أسعار الذهب اليوم في قطر

آخر أسعار الذهب اليوم الجمعة، وهذه أبرز التوقعات

4 مجالات للتعاون المحتمل بين قطاع الأعمال وشركة "جيلا"

هذا العيار يسجل 35 ريالا، أسعار الذهب اليوم الجمعة في عمان

بعد توقف 5 سنوات، إعادة تشغيل مصنع الفيروسليكون بشركة "كيما" (صور)

"كونتكت ناو" توسع حلولها الرقمية بشراكة إستراتيجية مع Alternative Airlines

ads

الأكثر قراءة

شقيق أحمد الشرع يضعه فى ورطة بمقطع فيديو، وبيان من الرئاسة السورية لتهدئة الرأي العام

النيابة تأمر بالتحقيق مع كل من تردد علي منزل سارة خليفة خلال الشهر الجاري

تفاصيل صادمة في القبض علي عصابة المنتجة سارة خليفة

أبرزهم الآيس والشابو، النيابة تعاين معملين لتصنيع المخدرات بقضية المنتجة سارة خليفة

ليفربول يفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف ويقترب من تحقيق الدوري الإنجليزي (صور)

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق

غلق المالكي وسلنترو بمصر الجديدة (صور)

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس الأحمر والأصفر

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريحات سعد الهلالي المثيرة للجدل، بيان حاسم من الإفتاء بشأن المساواة في المواريث

ما حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

وزير الأوقاف السابق: أنصبة الميراث ثابتة بنص قرآني ولا تحتمل الاجتهاد أو التغيير

المزيد
الجريدة الرسمية