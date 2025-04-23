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اقتصاد

وزير الاتصالات: إطلاق خدمات الجيل الخامس خلال النصف الأول من 2025

خدمات الجيل الخامس،
خدمات الجيل الخامس، فيتو

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر سوف تشهد إطلاق خدمات الجيل الخامس خلال النصف الأول من 2025، مضيفا أن الوزارة حاليا في صدد إتمام اللمسات الأخيرة من الاختبارات التقنية اللازمة قبل الإطلاق للتأكد من أن الخدمة ستحقق الأهداف المرجوة فور إطلاقها.

القطاع الأسرع نموا

وأضاف طلعت، أن قطاع الاتصالات هو أعلى قطاعات الدولة نموا بشكل مستمر ومستقر، وهو ينمو بنسبة تتراوح ما بين 14% - 16% منذ 2018، بحسب الشرق بلومبرج.

خدمات الجيل الخامس، فيتو
خدمات الجيل الخامس، فيتو

حصة القطاع من الناتج القومي لمصر

وأشار، إلى أن حصة القطاع من الناتج القومي لمصر كانت 3.2% في 2018، وستصل إلى 6% بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو، مضيفا أننا نتطلع للوصول إلى 8% قريبا، وهو الرقم الموجود في معظم الدول الرائدة في مجال الاتصالات.

صادرات مصر الرقمية

وتطرق إلى صادرات البلاد الرقمية، والتي ارتفعت من 5.5 مليار دولار في 2022، إلى 6.2 مليار دولار في 2023، ثم إلى 6.9 مليار دولار في 2024، فيما من المستهدف بلوغ 9 مليارات دولار بنهاية 2026.

وعن خدمات التعهيد، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المستهدف رفع عدد المتدربين في المراكز إلى 500 ألف هذا العام، مقارنة بـ4 آلاف متدرب في 2018، معتبرا أن هذا التدريب يجذب الشركات العالمية للتعهيد في مصر.

كانت شركات الاتصالات في مصر قد أنهت تجهيز شبكاتها للجيل الخامس، وأصبحت مستعدة لتقديمها فور إطلاق إشارة بدء التشغيل التجاري من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

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ووقعت كل من "فودافون مصر" التابعة لمجموعة شركات "فوداكوم" الجنوب أفريقية، و"أورنج مصر" التابعة لمجموعة "أورنج" الفرنسية، و"إي آند مصر" التابعة لمجموعة "&e" الإماراتية، في أكتوبر الماضي، عقود رخص تشغيل خدمة الجيل الخامس في مصر مقابل 150 مليون دولار للرخصة ولمدة 15 عاما، وحصلت "المصرية للاتصالات" مطلع العام على رخصة تشغيل الخدمة، مقابل نفس المبلغ ولمدة 15 عاما أيضا.

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