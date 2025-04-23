الأربعاء 23 أبريل 2025
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صحة ومرأة

فوائد الكركم، مضاد للالتهابات وللأكسدة ويحمي من الزهايمر والخرف

الكركم للصحة
الكركم للصحة

فوائد الكركم، يُعتبر الكركم من الأعشاب الطبيعية ذات الفوائد الصحية العديدة في الطب البديل، ويُعرف بلونه الأصفر الزاهي ونكهته الفريدة. ويُستخرج الكركم من جذور نبات "كركوما لونجا" (Curcuma longa).
ويحتوي الكركم على مادة فعالة تُعرف باسم الكركمين، وهي المسؤولة عن معظم فوائده الصحية والطبية. 
 

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استُخدم الكركم منذ قرون في الطب الهندي التقليدي (الأيورفيدا) والطب الصيني، واليوم تدعمه مئات الدراسات العلمية التي تؤكد فوائده الواسعة.

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الكركم من الأعشاب الطبيعية التي تقدم فوائد صحية وجمالية متعددة، نظرًا لما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية.


أولًا: الفوائد الصحية والطبية للكركم
 

وتستعرض الدكتورة هدى، في السطور التالية أهم فوائد الكركم الصحية.

 

الكركم لصحة الجسم
الكركم لصحة الجسم

مضاد قوي للالتهابات
يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات، ويمكن أن تساعد في تخفيف أعراض العديد من الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل والروماتويد، حيث تعمل على تقليل التورم وتسكين الألم بطريقة طبيعية دون الآثار الجانبية للأدوية الكيميائية.

مضاد للأكسدة
الكركم غني بمضادات الأكسدة التي تقي الجسم من تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة، مما يجعله مفيدًا في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وحتى بعض أنواع السرطان.

تعزيز صحة الدماغ
تشير بعض الدراسات إلى أن الكركمين يمكن أن يزيد من مستويات هرمون "BDNF" المسؤول عن نمو الخلايا العصبية، مما قد يساعد في الوقاية من أمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر والخرف.

تحسين صحة القلب
من خلال قدرته على تقليل الالتهابات وتحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية، يساعد الكركم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. كما أن له دورًا في خفض نسبة الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد.

الوقاية من السرطان
أظهرت بعض الدراسات المختبرية أن الكركمين قد يساهم في تقليل نمو الخلايا السرطانية، خاصة في سرطان الثدي والقولون والبروستاتا. ورغم أن هذه الدراسات ما زالت في بدايتها، إلا أن النتائج مشجعة وتفتح المجال أمام استخدام الكركم كمكمل داعم في العلاج.

مفيد لمرضى السكري
يساعد الكركم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الإنسولين، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني، عند استخدامه ضمن نظام غذائي متوازن وتحت إشراف طبي.

تعزيز المناعة
الكركم يعزز مناعة الجسم من خلال تنشيط الخلايا البيضاء المسؤولة عن مكافحة العدوى، ويُستخدم أحيانًا كمكمل للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.

 

ثانيًا: الفوائد الجمالية للكركم
 

الكركم له العديد من الفوائد التجميلية، وهو ما تستعرضه الدكتورة هدى في السطور التالية.

 

الكركم للبشرة
الكركم للبشرة


تفتيح البشرة
يُستخدم الكركم في العديد من الخلطات الطبيعية لتفتيح البشرة وتوحيد لونها، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا. ويمكن خلطه مع اللبن أو العسل أو ماء الورد واستخدامه كماسك للوجه.

علاج حب الشباب
نظرًا لخصائصه المطهرة والمضادة للبكتيريا، يساعد الكركم في تقليل التهابات البشرة والبثور، كما يعمل على تقليل آثار حب الشباب والندوب.

مقاومة علامات التقدم في السن
مضادات الأكسدة الموجودة في الكركم تساهم في تقليل ظهور التجاعيد وتحسين مرونة الجلد، مما يمنحه مظهرًا أكثر شبابًا وإشراقًا.

علاج مشاكل فروة الرأس
الكركم يمكن أن يساعد في علاج قشرة الرأس والحكة والتهابات فروة الرأس، من خلال مزجه مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وتطبيقه موضعيًا.

 

ثالثًا: فوائد الكركم في التغذية
 

تحسين الهضم
الكركم يُحفّز إفراز العصارة الصفراوية التي تساعد على الهضم، ويُستخدم تقليديًا لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الغازات، وعسر الهضم، والانتفاخ.

مفيد للكبد
يعمل الكركم على تنشيط الكبد وتحسين وظائفه، كما يساعد في إزالة السموم من الجسم بشكل طبيعي.

دعم فقدان الوزن
بفضل خصائصه في تحسين عملية التمثيل الغذائي وتنظيم مستويات السكر في الدم، قد يُساهم الكركم في تقليل الشهية والمساعدة في إنقاص الوزن عند استخدامه ضمن نظام غذائي صحي.

 

كيفية استخدام الكركم
 

كمشروب دافئ: يمكن خلط نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع كوب من الحليب الدافئ، ويُفضّل استخدام حليب نباتي كحليب اللوز أو جوز الهند، ويُحلى بعسل نحل طبيعي.

كمكمل غذائي: يتوفر الكركم على شكل كبسولات تحتوي على تركيز عالي من الكركمين، ويُفضل تناوله مع الفلفل الأسود لتحسين الامتصاص.

في الطهي: يُمكن إضافة الكركم إلى الأطعمة المختلفة كالتوابل، سواء في الأرز أو الشوربة أو الخضار المطهو.

 

الاحتياطات والتحذيرات
رغم فوائد الكركم العديدة، إلا أن الاستخدام المفرط له قد يسبب بعض الأعراض الجانبية مثل اضطرابات المعدة أو الإسهال، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة كمكمل. كما يجب على الحوامل والمرضعات، ومرضى المرارة أو من يتناولون أدوية مميعة للدم، استشارة الطبيب قبل استخدامه بشكل منتظم.

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