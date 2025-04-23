فوائد البابونج، لراحة أعصابك ومعدتك وجمال شعرك

فوائد البابونج، يُعد البابونج (Chamomile) من أشهر الأعشاب الطبية المعروفة منذ آلاف السنين، ويستخدم في الطب البديل في شتى أنحاء العالم.





وتشير العديد من الأبحاث والدراسات إلى أن البابونج يحتوي على مجموعة من المركبات الفعالة التي تمنحه خصائص طبية وصحية مدهشة، أبرزها مركب "الأبيجينين" الذي يتمتع بتأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومهدئة للأعصاب.



أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن البابونج نبتة غنية بالفوائد الصحية التي تشمل دعم الجهاز العصبي، وتحسين الهضم، ومكافحة الالتهابات، وتقوية المناعة، وغيرها الكثير.



أهم فوائد البابونج لصحة الجسم

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، أهم فوائد البابونج للصحة العامة.

فوائد البابونج لصحة الجسم، فيتو

أولًا: تهدئة الجهاز العصبي ومحاربة القلق والتوتر

من أبرز وأشهر فوائد البابونج تأثيره المباشر في تهدئة الأعصاب وتحسين الحالة المزاجية. يُستخدم شاي البابونج بشكل واسع كمشروب مهدئ قبل النوم، لما له من قدرة على تقليل مستويات التوتر والقلق وتحفيز الشعور بالاسترخاء. وتوضح الدراسات أن مركب الأبيجينين الموجود في البابونج يرتبط بمستقبلات معينة في الدماغ، ما يساعد على تهدئة النشاط العصبي ويقلل من مشاعر القلق والضغط النفسي. ولذلك يُوصى به لمن يعانون من الأرق أو اضطرابات النوم، حيث يساعد على تحسين جودة النوم ويزيد من عدد ساعات الراحة الليلية.



ثانيًا: دعم الجهاز الهضمي

يُعد البابونج من الأعشاب المفيدة جدًا للجهاز الهضمي، حيث يُستخدم تقليديًا لعلاج حالات المغص والغازات والانتفاخات، خاصة عند الأطفال. ويعمل البابونج على تهدئة عضلات الأمعاء، ما يخفف من التقلصات المعوية ويساعد في تسهيل عملية الهضم. كما أثبتت بعض الدراسات أن البابونج قد يكون فعالًا في تقليل أعراض متلازمة القولون العصبي وتهدئة المعدة المتهيجة، فضلًا عن دوره في مكافحة البكتيريا المسببة للتقرحات المعدية، مثل جرثومة المعدة (H. pylori).



ثالثًا: خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي البابونج على مجموعة من المركبات النباتية التي تعمل كمضادات للالتهاب، مثل الفلافونويدات والـ"أزولين". ويساعد استخدام البابونج بانتظام – سواء من خلال شربه أو استخدامه موضعيًا – في تقليل الالتهابات المزمنة التي قد تصيب المفاصل أو الجلد أو الجهاز الهضمي. ولهذا يُستخدم البابونج أحيانًا كعلاج مساعد في حالات التهاب المفاصل أو أمراض الجلد الالتهابية مثل الأكزيما والصدفية.

رابعًا: تعزيز صحة الجلد

يُستخدم زيت البابونج ومستخلصه في العديد من المنتجات التجميلية والعلاجية المخصصة للعناية بالبشرة، نظرًا لقدرته على تقليل التهيج والاحمرار، وتهدئة الجلد المصاب بالحساسية أو الالتهاب. كما يُعتقد أن مضادات الأكسدة الموجودة في البابونج تساعد في تجديد خلايا البشرة ومكافحة علامات التقدم في العمر مثل التجاعيد والبقع الداكنة. ويمكن استخدام شاي البابونج المبرد كغسول للوجه، أو ككمادات لتهدئة الهالات السوداء والانتفاخ تحت العين.

خامسًا: تقوية المناعة ومكافحة العدوى

يُساهم البابونج في تقوية الجهاز المناعي بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات. وقد أظهرت بعض الدراسات أن شرب شاي البابونج بانتظام يمكن أن يقلل من احتمالية الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا، ويُسرع من فترة الشفاء عند الإصابة بها. كما يمكن استخدامه كغرغرة للحلق أو مضمضة للفم في حالة الالتهابات الفموية أو تقرحات اللثة.

سادسًا: تنظيم سكر الدم

تشير بعض الأبحاث إلى أن للبابونج دورًا محتملًا في تحسين مستويات السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني. حيث وُجد أن البابونج قد يُساهم في تقليل مقاومة الإنسولين وتحسين استخدام الجسم للسكر. وعلى الرغم من أن هذه الفائدة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيدها، إلا أن دمج شاي البابونج ضمن النظام الغذائي اليومي لمرضى السكري قد يكون مفيدًا بشرط استشارة الطبيب.

سابعًا: تخفيف آلام الدورة الشهرية

تعاني الكثير من النساء من آلام الدورة الشهرية وتقلصاتها، وقد أظهرت الدراسات أن شرب شاي البابونج بانتظام قبل وأثناء فترة الحيض يساعد في تقليل التشنجات وتحسين المزاج. ويُعتقد أن تأثير البابونج المهدئ والمضاد للالتهاب يلعب دورًا كبيرًا في تقليل الشعور بالألم والانزعاج خلال هذه الفترة.

أهم فوائد البابونج للعناية بالشعر

فوائد البابونج، فيتو

وأضافت الدكتورة مها، أن البابونج من المكونات الطبيعية الغنية بالعناصر المغذية والمركبات الفعالة، التي تعزز صحة الشعر وفروة الرأس وتساهم في تحسين مظهر الشعر وجودته.

وتستعرض الدكتورة مها، في السطور التالية، أبرز فوائد البابونج للشعر، سواء من حيث القوة والنمو أو من حيث العناية بالمظهر واللون، مع تقديم بعض طرق استخدامه الفعالة والآمنة.

أولًا: تهدئة فروة الرأس وعلاج الالتهابات

فروة الرأس الصحية هي أساس نمو شعر قوي ولامع، وأحد أبرز فوائد البابونج تكمن في قدرته على تهدئة فروة الرأس الملتهبة أو المتهيجة. يحتوي البابونج على خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للبكتيريا، مما يجعله مفيدًا في تهدئة الحكة وعلاج القشرة الناتجة عن الفطريات أو الجفاف. كما يُستخدم زيت البابونج أو منقوعه كمضاد موضعي يساعد في علاج الحالات الخفيفة من التهاب الجلد الدهني، وهي من المشاكل الشائعة التي تؤثر على فروة الرأس وتضعف بصيلات الشعر.

ثانيًا: تعزيز نمو الشعر وتقوية الجذور

من أهم فوائد البابونج للشعر قدرته على تحفيز نمو الشعر وتعزيز صحة البصيلات. ويعود ذلك إلى احتوائه على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات، التي تساعد في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعني وصول المزيد من الأكسجين والمواد المغذية إلى الجذور. عندما تتغذى بصيلات الشعر بشكل جيد، فإنها تنتج شعرًا أقوى وأكثر كثافة. كما أن البابونج يساعد في تقليل تساقط الشعر الناتج عن التوتر أو ضعف الدورة الدموية، خاصة عند استخدامه بانتظام كغسول لفروة الرأس.

ثالثًا: ترطيب الشعر الجاف وإضفاء لمعان طبيعي

يمتلك البابونج خصائص مرطبة ومهدئة تجعله مثاليًا لترطيب الشعر الجاف والتالف. عند استخدام منقوع البابونج أو زيت البابونج كجزء من روتين العناية بالشعر، فإنه يعمل على تغليف الشعرة بطبقة ناعمة تعزز من احتباس الرطوبة داخلها، ما يقلل من التقصف ويزيد من نعومة الشعر ولمعانه. كما أن البابونج يساعد في إعادة الحيوية للشعر الباهت، ويمنحه مظهرًا صحيًا لامعًا دون الحاجة لاستخدام مستحضرات تجميل صناعية.

رابعًا: تفتيح لون الشعر الطبيعي بطريقة آمنة

واحدة من الاستخدامات التقليدية للبابونج، خصوصًا في الثقافات الأوروبية، هي استعماله لتفتيح لون الشعر الأشقر أو البني الفاتح. يحتوي البابونج على مواد طبيعية تعمل على تفتيح لون الشعر تدريجيًا عند التعرض لأشعة الشمس بعد استخدامه، دون الإضرار ببنية الشعرة كما تفعل المواد الكيميائية مثل ماء الأكسجين. لذا فهو يُعتبر خيارًا طبيعيًا وآمنًا لتفتيح الشعر أو الحصول على خصلات شقراء طبيعية.

خامسًا: التخلص من القشرة وتنظيف فروة الرأس

بفضل خصائصه المطهّرة والمضادة للبكتيريا، يعمل البابونج على تنظيف فروة الرأس من الفطريات والزيوت الزائدة، ما يساهم في الحد من ظهور القشرة. كما أن استخدام شاي البابونج كشطف نهائي بعد غسل الشعر يمكن أن يساعد في تقليل الحكة وتهدئة الفروة، خصوصًا عند من يعانون من القشرة الجافة أو التهيج الناتج عن استخدام الشامبو القاسي.

سادسًا: تقليل تساقط الشعر الناتج عن التوتر

يُعرف البابونج بتأثيره المهدئ على الجهاز العصبي، ومن خلال التخفيف من مستويات التوتر والقلق، فإنه يساهم بشكل غير مباشر في تقليل تساقط الشعر الناتج عن الضغوط النفسية. كثير من حالات تساقط الشعر تكون نتيجة لمشكلات عصبية أو ضغوط حياتية، وشرب شاي البابونج بانتظام أو استخدامه موضعيًا يمكن أن يكون جزءًا من روتين العناية الذاتية الذي يدعم الصحة النفسية وبالتالي صحة الشعر.

طرق استخدام البابونج للشعر

1. شاي البابونج للشطف النهائي:

يُغلى كوبان من الماء وتُضاف لهما 2-3 ملاعق من زهور البابونج المجففة، ويُترك المزيج منقوعًا حتى يبرد. يُستخدم الشاي الناتج بعد غسل الشعر بالشامبو كشطف نهائي دون غسله مرة أخرى بالماء.

2. ماسك زيت البابونج:

يُخلط زيت البابونج مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز، ويُدلك به فروة الرأس جيدًا ويُترك لمدة 30 دقيقة قبل الغسل. هذا الماسك مفيد جدًا للترطيب وتقوية البصيلات.

3. بخاخ البابونج لتفتيح الشعر:

يُوضع شاي البابونج في زجاجة بخاخ، ويُرش على الشعر النظيف قبل التعرض للشمس يوميًا للحصول على تفتيح تدريجي آمن.

تحذيرات ونصائح

يجب إجراء اختبار حساسية قبل الاستخدام الموضعي، خاصة لمن لديهم بشرة أو فروة رأس حساسة.

يُفضَّل عدم استخدام البابونج بشكل مفرط إذا كنتِ تُعانين من مشاكل جلدية مزمنة دون استشارة مختص.

قد لا يظهر تأثير البابونج في تفتيح الشعر على الشعر الداكن أو المصبوغ كيميائيًا.

من الأفضل اختيار البابونج العضوي النقي الخالي من المواد الكيميائية لتحقيق أفضل النتائج.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.