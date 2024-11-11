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صحة ومرأة

فوائد الكيوي، يقوي العظام والمناعة ويحارب الشيخوخة والسرطان

الكيوي، فيتو
الكيوي، فيتو

فوائد الكيوي، الكيوي من الفاكهة المميزة فى الشكل والمذاق ولها شعبية كبيرة ونكهة مميزة ويتم تناوله على حالته أو تقديمه عصير أو فى تزيين الحلوى.

وفوائد الكيوي، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة، كما أنه غنى بفيتامين سي ما يجعله مهم لتقوية المناعة وعلاج أمراض عديدة.

أهمية تناول الكيوي 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكيوي هو ثمرة صغيرة الحجم ولكنها غنية بالقيم الغذائية والفوائد الصحية المتعددة، ويتميز الكيوي بلونه الأخضر الزاهي وقشرته البنية الملتوية، ويعتبر من الفواكه الاستوائية التي تحتوي على مكونات غذائية هامة تجعلها ذات قيمة غذائية عالية.

فوائد الكيوي للصحة 
فوائد الكيوي للصحة 

فوائد الكيوي للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد الكيوي التى تدفعنا لتناوله:-

  • يعتبر الكيوي مصدر ممتاز لفيتامين C، الذي يعد أحد أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية التي تعزز من قوة جهاز المناعة، وتناول حبة كيوي واحدة يمكن أن يوفر للجسم أكثر من 100% من احتياجاته اليومية من فيتامين C، مما يساعد في تقليل خطر الإصابة بالبرد والأنفلونزا والأمراض المعدية.
  • يحتوي الكيوي على إنزيم الأكتينيدين، الذي يساعد في تسريع عملية هضم البروتينات ويسهل عملية الهضم بشكل عام، إضافة الكيوي إلى النظام الغذائي قد يساهم في تقليل مشاكل الهضم مثل الانتفاخ والإمساك.
  • الكيوي غني بالبوتاسيوم، الذي يعد من المعادن الأساسية التي تساهم في تنظيم ضغط الدم، من خلال تناول الكيوي بشكل منتظم، يمكن تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن الألياف الموجودة في الكيوي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يحسن صحة القلب.
  • نظرا لمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، يمكن أن يساهم الكيوي في محاربة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا وتحفز نمو الأورام.
  • الكيوي يحتوي أيضا على الفلافونويد والتربينويد، اللذان يُعتقد أنهما يحاربان الالتهابات ويقللان من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.
  • الفيتامينات والمعادن في الكيوي، مثل فيتامين C وأحماض الأوميجا 3، تعمل على تجديد خلايا الجلد وتحسين مرونته، يساعد الكيوي في تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة بفضل تأثيره المعزز للكولاجين، كما أنه يساهم في محاربة الجفاف.
  • الكيوي يحتوي على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين K وE، بالإضافة إلى المعادن مثل الماغنيسيوم والفوسفور، هذه العناصر تساهم في تعزيز صحة العظام والأسنان وتدعم وظائف الجسم بشكل عام.
  • تناول الكيوي قبل النوم قد يساعد في تحسين جودة النوم، حيث يحتوي الكيوي على مادة السيروتونين، التي تساهم في تنظيم دورة النوم وتقليل الأرق.
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الكيوي فوائد الكيوي فوائد الكيوي للصحة أهمية تناول الكيوي الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

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