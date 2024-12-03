فوائد الكيوي، بديل جيد للموالح لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي

فوائد الكيوي، الكيوي من الفاكهة الشهيرة التى تتواجد فى الأسواق باستمرار، ولها عشاق كثيرون لمذاقها اللاذع المميز.

وفوائد الكيوي، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول الكيوي

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكيوي هو فاكهة صغيرة الحجم ولكنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، يعود أصلها إلى الصين، ولكنها أصبحت شائعة في مختلف أنحاء العالم بسبب طعمها اللذيذ وفوائدها الصحية العديدة، ويتميز الكيوي بمحتواه العالي من الفيتامينات والمعادن، مما يجعلها خيار ممتاز لتعزيز صحة الجسم.

فوائد الكيوي

فوائد الكيوي للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الكيوي الآتي:

الكيوي من أغنى الفواكه بفيتامين C، وهو أحد الفيتامينات الأساسية التي تعزز الجهاز المناعي، يساهم هذا الفيتامين في محاربة الالتهابات وتقوية قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

يساعد في تحسين امتصاص الحديد من الأطعمة، مما يعزز الصحة العامة ويقي من فقر الدم.

الكيوي يحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم، والألياف تسهم في تعزيز حركة الأمعاء ومنع الإمساك، كما أن إنزيم الأكتينيدين الموجود في الكيوي يساعد في تحطيم البروتينات، مما يسهل عملية الهضم.

يحتوي الكيوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويد والفينولات التي تساهم في تقليل التهابات الجسم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما أن تناول الكيوي يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

بفضل محتواه الغني بفيتامين C والمضادات الأكسدة، يعد الكيوي مفيد للبشرة.د، حيث يساعد في تجديد الخلايا وتفتيح البشرة، كما يعمل على تقليل ظهور التجاعيد وحماية الجلد من أضرار الشمس والتلوث، الكيوي يمكن أن يكون أيضًا فعال في علاج حب الشباب.

تناول الكيوي يمكن أن يساعد في تحسين المزاج وتقليل التوتر، ذلك لأن الكيوي يحتوي على مستويات جيدة من الماغنيسيوم الذي يساهم في استرخاء العضلات وتحسين نوعية النوم.

يعتبر الكيوي خيار مثالي لمن يسعى لإنقاص الوزن، حيث يحتوي على سعرات حرارية منخفضة وكميات كبيرة من الألياف التي تعطي شعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام.

الكيوي يحتوي أيضًا على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأخرى مثل فيتامين E، البوتاسيوم، والفولات، التي تساهم في الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

وتابع: الكيوي هو فاكهة متعددة الفوائد تعزز من صحة الجسم وتقي من العديد من الأمراض، وبالتالي إدراجه في النظام الغذائي اليومى له تأثير إيجابي على الصحة العامة ويعزز الأداء الجسدي والعقلي.

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