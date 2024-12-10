فوائد الكيوي، يحافظ على صحة البشرة ويقي من حصوات الكلى

يعرف عن الكيوي أنه غذاء صحي بسبب محتواه العالي من فيتامين سي، لكن الفاكهة غنية أيضًا بالعناصر الغذائية الأخرى، وقد تساعد هذه العناصر في خفض ضغط الدم، وتعزيز التئام الجروح، والمساعدة في الحفاظ على صحة الأمعاء، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

الفوائد الصحية للكيوي

يوفر الكيوي مجموعة من الفوائد الصحية بسبب محتواها الغذائي، حيث يعد الكيوي مصدرًا جيدًا لـ فيتامين سي ومضادات الأكسدة والألياف.

تساعد مضادات الأكسدة - بما في ذلك فيتامين سي والكولين واللوتين وزياكسانثين - في إزالة الجذور الحرة من الجسم، والجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة ينتجها الجسم أثناء عملية التمثيل الغذائي وغيرها من العمليات.

إذا تراكمت الكثير من الجذور الحرة، فقد تتسبب في الإجهاد التأكسدي، مما قد يؤدي إلى تلف الخلايا، وقد يؤدي هذا الضرر إلى مشاكل مثل أمراض القلب أو السرطان، ويمكن لمضادات الأكسدة أن تساعد في حماية الجسم عن طريق إزالة الجذور الحرة.

قد تفيد العناصر الغذائية الموجودة في الكيوي الشخص بالطرق التالية.

بشرة صحية

يساهم فيتامين سي في إنتاج الكولاجين، وهو مكون أساسي في الخلايا والأعضاء في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الجلد، كما يعزز الفيتامين قدرة الجسم على التئام الجروح.

وجدت أحد المراجعات أن تناول مكملات الكولاجين عن طريق الفم قد يساعد في تعزيز مرونة الجلد وترطيبه وتقليل التجاعيد، وتناول المكملات الغذائية ليس مثل تناول فيتامين سي في الكيوي، لكن تناول الفاكهة قد يساعد في الحفاظ على صحة الجلد.

توفر ثمرة كيوي واحدة تزن 69 جرامًا 64 مليجرامًا من فيتامين سي، وهذا يمثل 71-85٪ من متطلبات فيتامين سي اليومية للبالغين.

كما يوفر الكيوي فيتامين E، أو التوكوفيرول، وتساعد خصائص فيتامين E المضادة للأكسدة وقدرته على المساعدة في حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس في منع اضطرابات الجلد.

نوم أفضل

وجد الباحثون أن تناول الكيوي يحسن النوم، واقترح العلماء أن هذه الفائدة قد تنبع من محتوى الكيوي من مضادات الأكسدة والسيروتونين.

صحة القلب وضغط الدم

يحتوي الكيوي على الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، وكلها قد تدعم صحة القلب.

تشجع جمعية القلب الأمريكية (AHA) الناس على زيادة تناولهم للبوتاسيوم مع تقليل استهلاكهم للملح المضاف أو الصوديوم.

ويريح البوتاسيوم الأوعية الدموية، مما يساعد في إدارة ضغط الدم، ويميل الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم إلى أن يكونوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تحتوي حبة كيوي واحدة على حوالي 215 مجم من البوتاسيوم، أو ما يقرب من 5٪ من الاحتياجات اليومية للبالغين.

قد يفيد محتوى الألياف في الكيوي أيضًا صحة القلب والأوعية الدموية، فوجدت أحد الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الألياف لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يميلون إلى أن يكون لديهم نسبة أقل من البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول "الضار".

توفر حبة كيوي واحدة حوالي 2 جرام من الألياف، أو 6-9٪ من الاحتياجات اليومية للبالغين.

الوقاية من حصوات الكلى

تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم قد يساعد أيضًا في منع تكون حصوات الكلى.

الوقاية من السرطان

المستويات العالية من الجذور الحرة في الجسم يمكن أن تسبب تلفًا للحمض النووي مما قد يؤدي إلى أنواع مختلفة من السرطان، ويوفر الكيوي مجموعة من مضادات الأكسدة التي تساعد في إزالة الجذور الحرة من الجسم، وهذه إحدى الطرق التي قد تساعد بها الفاكهة في الوقاية من السرطان.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الألياف - وخاصة الألياف من الفواكه والحبوب - أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم من أولئك الذين يتناولون القليل من الألياف.

مخاطر الكيوي على الصحة

قد تتفاعل بعض العناصر الغذائية الموجودة في الكيوي مع الأدوية أو تسبب آثارًا جانبية أخرى.

حاصرات بيتا

غالبًا ما يصف الأطباء هذه الأدوية للأشخاص المصابين بأمراض القلب.

ويمكن أن تتسبب حاصرات بيتا في ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم، لذلك يجب على الأشخاص الذين يتناولون هذا النوع من الأدوية مراقبة تناولهم للبوتاسيوم.

مشاكل الكلى

قد يكون تناول الكثير من البوتاسيوم ضارًا أيضًا للأشخاص الذين لا تعمل كليتهم بشكل صحيح.

إذا كانت الكلى غير قادرة على إزالة البوتاسيوم الزائد من الدم، فقد تنشأ مضاعفات تهدد الحياة.

مخففات الدم

قد يتناول الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مميعات الدم، مثل الوارفارين.

ويحتوي الكيوي على كمية كبيرة من فيتامين ك، والذي يمكن أن يتداخل مع عمل مميعات الدم، يجب على أي شخص يستخدم هذه الأدوية استشارة الطبيب قبل زيادة تناوله للأطعمة التي تحتوي على فيتامين ك.

الحساسية

يعاني بعض الأشخاص من ردود فعل تحسسية تجاه الكيوي، ويجب على أي شخص يصاب بالشرى أو الطفح الجلدي أو التورم بعد تناول الكيوي طلب المشورة الطبية.

يمكن أن تؤدي ردة الفعل الشديدة إلى حدوث صدمة الحساسية، والتي قد تهدد الحياة.

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