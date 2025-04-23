أخبار الفن اليوم: وفاة الإعلامي صبحي عطري.. محمد رمضان يتجاهل انتقادات الجمهور ويطلق أغنية جديدة.. وهشام جمال وليلي أحمد زاهر يدخلان قفص الزوجية

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء، عددا من الأحداث الهامة يستعرضه موقع وبوابة فيتو كالتالي:



الموت يفجع الوسط الإعلامي برحيل هذا المذيع

توفي بشكل مفاجئ وصادم الإعلامي السوري الشاب صبحي عطري عقب مسيرة مهنية متميزة بمجال العمل التليفزيوني وإعداد وتقديم البرامج الحوارية.



معلومات عن الإعلامي الراحل صبحي عطري

ويعتبر صبحي عطري من أبرز الأسماء الإعلامية الشابة فى سوري، وهو من مواليد حلب وتخرج في جامعة حلب قسم الاعمال الإدارية، حاصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني (إعداد وتقديم الأخبار والبرامج الحوارية ).

سليمان عيد، في أول تعليق على اللفتة الإنسانية من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تجاه والده، قال عبد الرحمن عيد نجل الفنان الراحل سليمان عيد: "شكر الله سعيك سيادة المستشار تركي آل الشيخ جزاك الله خيرا ووفقك دائما".

وأضاف نجل الفنان الراحل سليمان عيد على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": “ربنا يرحم والدي ويغفرله ويسكنه الفردوس الأعلى بإذنه إن شاء الله، وشرف ليا إني أكون جزء صغير في المساهمة في إسعاد الناس زي أبويا والسير في خطاه دينيا وأدبيا وفنيا”.

غيب الموت المخرج والممثل عبد المنعم عيسى، قبل قليل، عن عمر ناهز الــ 77 عاما.



وحرص الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل، قائلا: نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، موضًحا: كان فنانا خلوقا وقدم أعمالا مهمة، خالص العزاء لأسرته وكل محبيه.

معلومات عن الفنان الراحل عبد المنعم عيسى

وعبد المنعم عيسى هو مخرج مسرحي، ولد في 10 يناير 1948، وقدم عددا من العروض المسرحية، كما شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها: مسرحية هاملت عام 1978، ومسلسل على هامش السيرة عام 1978، ومسلسل أديب عام 1982.

أعلن المنتجان رنا السبكي وندا السبكي تعاقدهما مع النجمة “يسرا”، على بطولة فيلم جديد بعنوان "الست لما" الذي ينتمي لأعمال اللايت كوميدي، ومن تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج رنا وندى السبكى، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



الفنانة يسرا

وأكدت المنتجة ندا السبكي أنها تجرى حاليا التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة إلى جانب يسرا والإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، حيث يجري الاتفاق مع عدد كبير من النجوم للمشاركة في الفيلم الذي سيكون مفاجأة بالنسبة للنجمة يسرا.

كشفت الفنانة ريم البارودي عن رأيها في برامج المقالب، قائلة: “كل حلقات المقالب متفق عليها بشكل كامل وخاصة حلقات رامز جلال”.



وعن حياتها العاطفية قالت خلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس في برنامجه "من قريب"، إنها لو عاشت قصة حب حقيقية فلن يشغلها المهر أو أي تفاصيل مادية.

كما تحدثت عن دعمها للفنانة زينة بشكل كامل ومستمر.

وخلال الحلقة، تحدث نزار أيضا عن خلافها مع ريهام سعيد وطلب من ريم الاتصال بها فأخبرته أنها لن ترد على الاتصال وأنها في تلك الأزمة ليست سوى رد فعل لتصرفات ريهام.

يحتفل النجمان هشام جمال وليلي أحمد زاهر مساء اليوم بحفل زفافهما، في أجواء أسطورية بمنطقة سقارة الأثرية، وسط استعدادات ضخمة وتحضيرات دقيقة لضمان أن تكون ليلة العمر كما حلم بها الثنائي.

يأتي حفل الزفاف بعد أيام قليلة من عقد قرانهما الذي أقيم في أجواء مميزة داخل قصر محمد علي التاريخي بالمنيل، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وعدد من الفنانين منهم: عماد زيادة، أحمد رزق، محمد جمعة، إلى جانب أسر العروسين والمقربين فقط.

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تقيم أغنية جديدة تحمل اسم "قدها من يومي".



ومن المقرر ان يتعاون في هذه الأغنية "قدها من يومي أنا قدها" بالتعاون مع المطرب الشعبي محمود الليثي، وسيتم طرحها غدًا في الخامسة مساءً.

ومن ناحية أخرى، كان الفنان محمد رمضان، قد خرج عن صمته للرد على أزمة، إطلالته الأخيرة في أحد المهرجانات الفنية بأمريكا، والتى تعرض بسببها لانتقادات حادة من الجمهور.





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