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ثقافة وفنون

الموت يفجع الوسط الإعلامي برحيل هذا المذيع

صبحي عطري، فيتو
صبحي عطري، فيتو

توفي بشكل مفاجئ وصادم الإعلامي السوري الشاب صبحي عطري عقب مسيرة مهنية متميزة بمجال العمل التليفزيوني وإعداد وتقديم البرامج الحوارية.

معلومات عن الإعلامي الراحل صبحي عطري

ويعتبر صبحي عطري من أبرز الأسماء الإعلامية الشابة فى سوري، وهو من مواليد  حلب وتخرج في جامعة حلب قسم الاعمال الإدارية، حاصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني (إعداد وتقديم الأخبار والبرامج الحوارية ).
 

 

كما عمل كمحرر صحفي  في عدد من المجلات والصحف العربية واتجه للعمل التلفزيوني في بدايات عام ٢٠٠٧ مع قناة روتانا خليجية ليتخصص في مجال الإعلام الفني والترفيهي، بالإضافة إلى عمله على مجموعة من البرامج لقنوات روتانا وLBC وDMTV منها ( يا هلا، اخر الأخبار online، star world، موزاييك، fun news، wrap up.
 

 

 


قدم العديد من الحوارات مع كبار النجوم العرب والعالمين وغطى معظم مهرجانات السينما والموسيقى العربية، وآخر برامجه هو “تريندج” الذي كان يتم بثه عبر شاشات الـMBC.

 

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