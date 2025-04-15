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ثقافة وفنون

أحمد زاهر يحتفل بزفاف ابنته "ليلى" الأسبوع المقبل

ليلى زاهر وهشام جمال،
ليلى زاهر وهشام جمال، فيتو

يحتفل الفنان أحمد زاهر بزفاف ابنته “ليلى” على المنتج هشام جمال يوم الأربعاء الموافق ٢٣ أبريل الجاري، بأحد الأماكن الشهيرة بالقاهرة.

ووجه زاهر الدعوة لعدد كبير من نجوم الوسط الفني لحضور الزفاف، الذي يحييه عدد كبير من نجوم الغناء ومن بينهم الفنان محمد حماقي وتامر حسني وآخرين.

 

عقد قران ليلى زاهر وهشام جمال 

واحتفل أمس الفنان أحمد زاهر بعقد قران ابنته الفنانة ليلى زاهر، على المنتج هشام جمال، حيث أقيم الحفل بقصر محمد على بمنطقة المنيل، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم.

وشهد على عقد القران الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، كما حضر الحفل الفنانون عماد زيادة وأحمد رزق ومحمد جمعة وعدد كبير من النجوم.

وكانت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر، أكدت أنها كانت تبحث عن شخص تشعر معه بالأمان كما تشعره مع والدها الفنان أحمد زاهر، مؤكدة أنها وجدته مع خطيبها المنتج والفنان هشام جمال.

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