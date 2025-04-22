ابن سليمان عيد: "بطلب من كل من دفع جنيه في جنازة والدي أن يبلغني"

كتب عبد الرحمن عيد نجل الفنان الراحل سليمان عيد، منشورًا مطولا عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، وجه خلاله الشكر لكل من وقف بجانبه في جنازة وعزاء والده، كما طلب من أصدقائه أن يكشفوا عن المبالغ المالية التي أنفقوها خلال تلك الأحداث

وقال عبد الرحمن خلال منشوره: "شكر الله سعيكم جميعًا.. ملتمسين العذر لكل اللي مقدرش ييجي العزاء، ومقدرين ظروف كل اللي كان نفسه ييجي.. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ويغفر لأبي ويرحمه."

وأضاف:"شكرًا لكل اللي طبطب على قلوبنا أنا وأمي وأختي، وشكرًا من قلبي لأخواتي وأصحابي وأساتذتي اللي كانوا سند من أول لحظة وماسابونيش لحد دلوقتي.. ربنا يخليكم ليا ويديم المحبة بينا."

وأضاف: "سامحوني إني مش قادر أرد على كل الرسائل، العدد كبير أوي، بس كل كلمة وصلتني.. تسلم إيديكم، وعظم الله أجركم جميعًا.. والحمد لله على حب الناس."

اختتم المنشور، حيث قال: "آخر وأهم حاجة.. ورحمة أبويا الغالي، كل من دفع جنيه وأنا معرفش عنه حاجة في خارجة أبويا، يبلّغني بيه، عشان يكون مرتاح ومطمن. ولو في حد له عندي أو عند أبويا أي حاجة، أرجوكم يعرفني ضروري."

ابنة سليمان عيد

من جانب آخر كشفت سلمى سليمان عيد، ابنة الفنان الراحل سليمان عيد، اللحظات الأخيرة في حياة والدها، مؤكدة أن والدها لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية سوى مشكلة صغيرة في القلب كان يتعايش معها منذ 30 عاما.



هل كان يعاني سليمان عيد من أي مشكلة صحية؟

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": "والدي الفنان سليمان عيد مكنش بيشتكي من أي حاجة ومرة واحدة وقع".

معاناة سليمان عيد من ضعف عضلة القلب

ولفتت: "سليمان عيد كانت عضلة قلبه ضعيفة ولكنه كان يتعايش مع تلك المشكلة منذ 30 عاما، وكان يحصل على أدوية".

ولفتت: "بابا كان لسه مخلص صيام الستة البيض يوم الخميس وراح صلى الفجر في المسجد وبعدين رجع البيت نام شوية وبعدين لما صحى دخل الحمام وبعدها وقع، وأمي هي من اكتشفت وفاته".

وتابعت: "سليمان عيد لم ينجب سوى أنا وأخي عبد الرحمن".

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