الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نزار الفارس يقبل يد ريم البارودي أثناء تصوير برنامج العراق الحدث (فيديو)

ريم البارودي ونزار
ريم البارودي ونزار الفارس، فيتو

استضاف الإعلامي العراقي نزار الفارس الفنانة ريم البارودي في برنامج “العراق الحدث” للحديث عن جوانب من حياتها الفنية والشخصية.

لمشاهدة الفيديو من هنا

نزار الفارس وريم البارودي 

وقبل نزار الفارس يد ريم البارودي أثناء كواليس تصوير حلقتها في برنامج العراق الحدث.

ومن ناحية أخري كانت قد كشفت الفنانة سمية الخشاب، طبيعة علاقتها بالفنانة ريم البارودي بعد مبادرة الصلح التي قامت بها الأخيرة.

وقالت سمية الخشاب في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: "أنا وريم من زمان بنكلم بعض من سنين، كل الناس عارفة الموضوع ده، من أيام ما كنت بعمل مسلسل الحلال".

وأضافت سمية الخشاب: "احنا من 2019 بنتكلم عادي، بالعكس ريم لذيذة وعلاقتنا ببعض كويسة جدا، وأتمنى لها كل التوفيق والحب".

وتابعت: "هي لطيفة جدًّا ودايما تبارك لي على كل حاجة جديدة، في ود الحمد لله، وربنا ما يجعل حد يخاصم حد".

وكانت  الفنانة ريم البارودي قالت في برنامج “واحد من الناس” إن الصلح تمَّ بينها وبين سمية الخشاب منذ 4 أو 5 سنوات، وليس أمرًا جديدًا بحسب ما تمَّ تداوله في بعض المواقع الفنية، موضحة: «أنا بادرت بالصلح لأن الماكيير الخاص بي وبها واحد، وفي أحد المرات كان موجودًا معي ويهاتفها، وسألني هل ترغبين في مكالمتها قلت له نعم، وبالفعل كلمتها وباركت لها على مسلسل موسى الذي كانت تشارك في بطولته مع محمد رمضان آنذاك، وانتهى بذلك الخلاف».

وكشفت ريم البارودي أنّها قدمت واجب العزاء في وفاة والدة سمية الخشاب، بينما قدمت الأخيرة لها التعزية بعد وفاة والدها أيضًا، وأكّدت أنَّ العلاقة بينهما اتخذت منحنى أقرب إلى الصداقة، «عرضت بعدها عليَّ دور في فيلم التاروت من بطولتها مع رانيا يوسف، وأنا اعتذرت لظروف شخصية وأخرى مهنية، إذ تحدثت مع المخرج في العديد من التفاصيل التي لم تكن تناسبني في الدور».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نزار الفارس و ريم البارودي ريم البارودي الإعلامي العراقي نزار الفارس الفنانة ريم البارودي
ads

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة، ما القصة؟

حاولوا إنقاذ بعضهم، تفاصيل مصرع وإصابة 5 عمال بينهم مهندس في محطة صرف صحي بالإسكندرية (صور)

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء فى مصر

قبل اجتماعها غدا، رابطة الأندية تكشف للتظلمات سبب تراجعها عن خصم 3 نقاط من الأهلي

الهبوط يضرب سوق الذهب، والأسعار تتراجع 120 جنيها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء وتحذر من الرياح المثيرة للأتربة

الغضنفر يودع الملاعب، أحمد جعفر يعلن اعتزال كرة القدم

لديه عيب وحيد، أبو تريكة يوجه رسالة لـ مصطفى محمد بعد قلة مشاركاته مع نانت

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر المعبأ عند 36 جنيها بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم، السلك 9 مم و9.5 مم H12 يسجل 150 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

هدنة 7 سنوات.. صيغة جديدة لوقف الحرب في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بالأزمات والمشاكل

متى يكون لغير الوارثين نصيب من الميراث؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

هل عيد الأضحى يوم واحد أم أربعة؟ رد مؤكد من السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية