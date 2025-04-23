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ثقافة وفنون

وفاة الفنان عبد المنعم عيسى، ونعي خاص من أشرف زكي

عبد المنعم عيسى،
عبد المنعم عيسى، فيتو

غيب الموت المخرج والممثل عبد المنعم عيسى، قبل قليل، عن عمر ناهز الــ 77 عاما.

وحرص الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل، قائلا: نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، موضًحا: كان فنانا خلوقا وقدم أعمالا مهمة، خالص العزاء لأسرته وكل محبيه.

معلومات عن الفنان الراحل عبد المنعم عيسى

وعبد المنعم عيسى هو مخرج مسرحي، ولد في 10 يناير 1948، وقدم عددا من العروض المسرحية، كما شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها: مسرحية هاملت عام 1978، ومسلسل على هامش السيرة عام 1978، ومسلسل أديب عام 1982.

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نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي

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