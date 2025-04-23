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ثقافة وفنون

ريم البارودي: مقالب رامز جلال متفق عليها مع الضيوف

نزار الفارس وريم
نزار الفارس وريم البارودي، فيتو

كشفت الفنانة ريم البارودي  عن رأيها في برامج المقالب، قائلة: “كل حلقات المقالب متفق عليها بشكل كامل وخاصة حلقات رامز جلال”.

وعن حياتها العاطفية قالت خلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس في برنامجه "من قريب"، إنها لو عاشت قصة حب حقيقية فلن يشغلها المهر أو أي تفاصيل مادية.

كما تحدثت عن دعمها للفنانة زينة بشكل كامل ومستمر.

وخلال الحلقة، تحدث نزار أيضا عن خلافها مع ريهام سعيد وطلب من ريم الاتصال بها فأخبرته أنها لن ترد على الاتصال وأنها في تلك الأزمة ليست سوى رد فعل لتصرفات ريهام.
 


 

 

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نزار الفارس ريم البارودي من قريب اخبار الفن

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