الأربعاء 23 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

الليلة حفل زفاف هشام جمال وليلي أحمد زاهر

هشام جمال وليلي أحمد
هشام جمال وليلي أحمد زاهر

 

 

يحتفل النجمان هشام جمال وليلي أحمد زاهر مساء اليوم بحفل زفافهما،  في أجواء أسطورية بمنطقة سقارة الأثرية، وسط استعدادات ضخمة وتحضيرات دقيقة لضمان أن تكون ليلة العمر كما حلم بها الثنائي.

 

يأتي حفل الزفاف بعد أيام قليلة من عقد قرانهما الذي أقيم في أجواء مميزة داخل قصر محمد علي التاريخي بالمنيل، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وعدد من الفنانين منهم: عماد زيادة، أحمد رزق، محمد جمعة، إلى جانب أسر العروسين والمقربين فقط.

 

 

 

وشهد على عقد القران الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، كما حضر الحفل الفنانون عماد زيادة وأحمد رزق ومحمد جمعة وعدد كبير من النجوم.

وكانت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر، أكدت أنها كانت تبحث عن شخص تشعر معه بالأمان كما تشعره مع والدها الفنان أحمد زاهر، مؤكدة أنها وجدته مع خطيبها المنتج والفنان هشام جمال.

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