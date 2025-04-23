من جماعة إلى خلية، هكذا غيّر العنف النظرة الرسمية للإخوان في الأردن

تحولت عملية إحباط هجمات صاروخية من الأراضي الأردنية قبل وقوعها إلى نقطة تحول مفصلية في علاقة الدولة الأردنية بجماعة الإخوان، والحادثة التي تم نسبها إلى خلية لها ارتباطات فكرية وتنظيمية بالجماعة كانت بمثابة إعلان غير رسمي عن انتهاء مرحلة التعايش، وبداية مرحلة جديدة تقوم على التصنيف الأمني والمواجهة الصريحة.

وضع الإخوان في الأردن

الجماعة التي طالما عرفت في الأردن بأنها شريك سياسي اجتماعي ذي امتداد شعبي، وجزء من التركيبة الداخلية للدولة، وجدت نفسها اليوم تواجَه بقرارات حظر صارمة ومصادرة لممتلكاتها، لكن هذا التحول نتيجة تراكمات من التوترات، تغذّت خلال الأعوام الأخيرة على أزمات إقليمية مشابهة، وتداخلات فكرية بين التيارات الإسلامية المسلحة.

ولا تعود الخطورة إلى الجماعة ككيان تنظيمي في الأردن، بل إلى تطورات أفكارها واتباع بعض أعضائها أو المتعاطفين معها نحو خطاب أكثر تطرفا، وبعضها لم يعد يلتزم بالعمل السياسي العلني أو السلمي.

وجاءت حادثة خلية الصواريخ لتؤكد أنها لم تكن فقط حادثًا أمنيًا، بل مؤشرًا على اختلال التوازن داخل بنية الجماعة نفسها، وعدم قدرتها على ضبط سلوك الأفراد المنتمين إليها أو المحسوبين عليها، لذا رأت الدولة في ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني، ويبرر إجراءات استثنائية لحماية السيادة ومنع تكرار أي مساس باستقرار البلاد.

والتحول في النظرة الرسمية لجماعة الإخوان يعكس أيضًا تحوّلًا أوسع في تصور الدولة عن "التهديد"، حيث لم تعد الدولة تكتفي بتحليل الخطابات العلنية، بل باتت تربط بين الفكر والسلوك، وتقرأ تصرفات الجماعة في الإقليم.

موقف بلدان المنطقة من التيارات الدينية

يتزايد القلق في المنطقة من التيارات الدينية، فبعد مصر والإمارات والسعودية، يبدو أن الأردن قد انضم إلى الدول التي ترى أن الجماعة، تحوي بداخلها قابلية للتحول إلى تهديد أمني كارثي، ومشروعها السياسي يحمل في داخله بذور الصدام مع الدولة ومؤسساتها، خصوصًا في ظل غياب مراجعات فكرية حقيقية أو تخلي واضح عن الارتباط بالتنظيم العالمي، وبهذا المعنى لا تصبح الخلية حالة شاذة، بل تعبيرًا عن مسار يربط الفكرة بالتنظيم، والتنظيم بالفعل التخريبي.

ويبقى السؤال: هل ستمثل هذه الإجراءات نهاية لوجود الجماعة في الأردن أم بداية لمرحلة جديدة من العمل السري، وكيف ستتعامل الدولة مع أي تصرفات تحمل تهديدا للأمن العام في البلاد ؟

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