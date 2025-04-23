الأربعاء 23 أبريل 2025
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سياسة

من الترخيص إلى التنفيذ، هل يسمح القانون بتغيير نشاط المحل التجاري؟

المحل التجارى
المحل التجارى

على مدار السنوات الأخيرة، اتجه عدد كبير من أصحاب المحال التجارية إلى تغيير أنشطة محالهم بعد الحصول على التراخيص، إمّا لأسباب تتعلق بظروف السوق أو رغبة في مواكبة الطلب المتغير، لكن السؤال الذي لا يزال يطرح نفسه: هل يتيح القانون المصري تغيير نشاط المحل التجاري بعد الحصول على الترخيص؟

ضوابط ترخيص المحال التجارية 

الإجابة تبدأ من القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، والذي أعاد تنظيم العلاقة بين الدولة وأصحاب الأنشطة التجارية من خلال إلزام جميع المحال بالحصول على ترخيص تشغيل، وربط ذلك بشروط السلامة والأمن ومتطلبات البيئة.

وبحسب المادة (12) من هذا القانون، فإن الترخيص يُمنح لمحل تجاري بمواصفات محددة ولممارسة نشاط معين، ويُعد تغيير النشاط المرخَّص به تغييرًا جوهريًا يتطلب إخطار الجهة الإدارية المختصة، والحصول على موافقة جديدة.

أما اللائحة التنفيذية للقانون، فقد شددت على أن تغيير النشاط دون إخطار الجهة المختصة والحصول على موافقة مسبقة يُعد مخالفة صريحة قد تترتب عليها جزاءات تبدأ من الغرامة، وقد تصل إلى إلغاء الترخيص.

ممارسات تغيير النشاط لا تمر دائمًا مرور الكرام، إذ تؤكد مصادر بإحدى الأحياء أن حملات التفتيش أصبحت أكثر صرامة، خاصة مع تطبيق المنظومة الرقمية الجديدة لتراخيص المحال، والتي تتيح تتبع النشاط ومطابقته بالبيانات المسجلة.

متى يجوز تغيير النشاط التجاري.. وما هي الإجراءات؟

وفقًا للوائح، يمكن لصاحب المحل التقدم بطلب لتغيير النشاط، بشرط:

ألا يكون النشاط الجديد من الأنشطة المحظورة أو المقيدة.

أن يكون المحل مستوفيًا لاشتراطات النشاط الجديد.

موافقة الجهات المعنية (مثل الحماية المدنية، البيئة، وغيرها).

سداد الرسوم المقررة.

وفي حال تم تغيير النشاط دون إذن، يحق للجهة الإدارية إصدار قرار بغلق المحل مؤقتًا لحين توفيق الأوضاع، أو سحب الترخيص نهائيًا إذا تكررت المخالفة.

خلاصة القول أن تغيير النشاط التجاري ليس قرارًا فرديًا يُتخذ بناءً على الظروف فقط، بل هو إجراء قانوني منضبط يتطلب العودة للجهات المختصة. ورغم أن الواقع يشهد تساهلًا في بعض المناطق، إلا أن الاتجاه العام للدولة هو فرض منظومة واضحة لضبط السوق، ومن ثم فإن الخطوة التي قد تبدو بسيطة على مستوى المحل، قد تتحول إلى مخالفة جسيمة أمام القانون.

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