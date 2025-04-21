محكمة روسية تدين جوجل بسبب قتلى حرب أوكرانيا

أدانت محكمة في موسكو شركة جوجل التابعة لمجموعة "ألفابت"، في اتهامات بالكشف عن بيانات شخصية لعسكريين روس لقوا حتفهم في أوكرانيا.



ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية الإثنين عن وثائق قضائية، أن وثائق المحكمة أفادت أنه تم الكشف في مقطع مصور على موقع "يوتيوب"، عن معلومات عن خسائر روسيا من الجنود في أوكرانيا، إضافة إلى بياناتهم الشخصية.

ومنذ سنوات أمرت روسيا منصات التكنولوجيا الأجنبية بإزالة المحتوى الذي تعتبره غير قانوني، وتعده "مزيفا" حول حربها في أوكرانيا، وتفرض عليها غرامات صغيرة.

ولم ترد جوجل على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل.

وفي ديسمبر الماضي، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شركة "جوجل" بأنها أداة تستخدمها الحكومة الأمريكية، برئاسة الرئيس آنذاك جو بايدن، لتحقيق أهداف سياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.