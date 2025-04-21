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خارج الحدود

محكمة روسية تدين جوجل بسبب قتلى حرب أوكرانيا

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

أدانت محكمة في موسكو شركة  جوجل التابعة لمجموعة "ألفابت"، في اتهامات بالكشف عن بيانات شخصية لعسكريين روس لقوا حتفهم في  أوكرانيا.


ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية الإثنين عن وثائق قضائية، أن وثائق المحكمة أفادت أنه تم الكشف في مقطع مصور على موقع "يوتيوب"، عن معلومات عن خسائر روسيا من الجنود في أوكرانيا، إضافة إلى بياناتهم الشخصية.

ومنذ سنوات أمرت روسيا منصات التكنولوجيا الأجنبية بإزالة المحتوى الذي تعتبره غير قانوني، وتعده "مزيفا" حول حربها في أوكرانيا، وتفرض عليها غرامات صغيرة.

ولم ترد جوجل على الفور على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل.

وفي ديسمبر الماضي، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شركة "جوجل" بأنها أداة تستخدمها الحكومة الأمريكية، برئاسة الرئيس آنذاك جو بايدن، لتحقيق أهداف سياسية.

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