السيطرة على حريق بشجرة ضخمة على طريق العواونة ببني سويف

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق اندلع، اليوم، بشجرة ضخمة على طريق «العواونة – إهناسيا» بمحافظة بني سويف، وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وسط استجابة سريعة من الجهات التنفيذية المعنية.

بلاغ حريق شجرة ضخمة ببني سويف

وكان مدير أمن بني سويف، تلقى بلاغًا من اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بنشوب حريق مفاجئ في شجرة كبيرة تقع على جانب الطريق المؤدي إلى قرية العواونة، التابعة لمركز إهناسيا، حيث تسبب اشتعال النيران في تصاعد كثيف للأدخنة، مما أثار حالة من الذعر بين المارة والسكان القريبين من موقع الحريق.

وعلى الفور، انتقلت سيارة إطفاء تابعة لوحدة إطفاء العواونة إلى موقع البلاغ، بإشراف مباشر من العميد أحمد علاء، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، وأحمد حمدي، رئيس الوحدة المحلية بقرية العواونة، حيث تم التعامل مع النيران واحتواء الحريق بالكامل خلال فترة وجيزة.

وأكدت مصادر بالحماية المدنية أن الحريق لم يمتد إلى أي من المنشآت المجاورة أو الأراضي الزراعية، مرجحة أن يكون السبب وراء الحريق ناتجًا عن ارتفاع درجات الحرارة أو إلقاء جسم مشتعل بالقرب من الشجرة، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الأسباب الدقيقة لاندلاع النيران.

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