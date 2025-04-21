الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السيطرة على حريق بشجرة ضخمة على طريق العواونة ببني سويف

حريق، فيتو
حريق، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق اندلع، اليوم، بشجرة ضخمة على طريق «العواونة – إهناسيا» بمحافظة بني سويف، وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وسط استجابة سريعة من الجهات التنفيذية المعنية.

 

بلاغ حريق شجرة ضخمة ببني سويف

وكان مدير أمن بني سويف، تلقى بلاغًا من اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بنشوب حريق مفاجئ في شجرة كبيرة تقع على جانب الطريق المؤدي إلى قرية العواونة، التابعة لمركز إهناسيا، حيث تسبب اشتعال النيران في تصاعد كثيف للأدخنة، مما أثار حالة من الذعر بين المارة والسكان القريبين من موقع الحريق.

 

وعلى الفور، انتقلت سيارة إطفاء تابعة لوحدة إطفاء العواونة إلى موقع البلاغ، بإشراف مباشر من العميد أحمد علاء، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، وأحمد حمدي، رئيس الوحدة المحلية بقرية العواونة، حيث تم التعامل مع النيران واحتواء الحريق بالكامل خلال فترة وجيزة.

 

وأكدت مصادر بالحماية المدنية أن الحريق لم يمتد إلى أي من المنشآت المجاورة أو الأراضي الزراعية، مرجحة أن يكون السبب وراء الحريق ناتجًا عن ارتفاع درجات الحرارة أو إلقاء جسم مشتعل بالقرب من الشجرة، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الأسباب الدقيقة لاندلاع النيران.

 

سكرتير عام مساعد بني سويف يراجع إجراءات الأمان بالمعديات النيلية

تحرير 300 محضر في حملات رقابية على المخابز والأسواق ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه رؤساء المراكز بتكثيف الحملات تزامنًا مع شم النسيم

وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى ببا لمراجعة توافر المستلزمات والأدوية

قوات الإنقاذ النهري تواصل جهودها لانتشال جثماني ضحيتي السيلفي من نهر النيل في بني سويف

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا عمليا لتمريض مستشفى الفشن المركزي

لمواجهة حوادث الغرق، محافظة بني سويف تناشد المواطنين تجنب الأماكن الخطرة بالنيل

بدء الترشح لمنصب رئيس جامعة بني سويف 3 مايو المقبل

محافظ بني سويف يتفقد مشروع مجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور

تكليف مدير ونائب جديدين لمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف

مواد متعلقة

سكرتير عام مساعد بني سويف يراجع إجراءات الأمان بالمعديات النيلية

تحرير 300 محضر في حملات رقابية على المخابز والأسواق ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه رؤساء المراكز بتكثيف الحملات تزامنًا مع شم النسيم

وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى ببا لمراجعة توافر المستلزمات والأدوية

قوات الإنقاذ النهري تواصل جهودها لانتشال جثماني ضحيتي السيلفي من نهر النيل في بني سويف

صحة بني سويف تنفذ تدريبًا عمليا لتمريض مستشفى الفشن المركزي

لمواجهة حوادث الغرق، محافظة بني سويف تناشد المواطنين تجنب الأماكن الخطرة بالنيل

بدء الترشح لمنصب رئيس جامعة بني سويف 3 مايو المقبل
ads

الأكثر قراءة

التحريات تكشف عن طريقة الإيقاع بعصابة سارة خليفة للاتجار بالمخدرات

سجن صيدلي مصري في الكويت 15 سنة مع الشغل والنفاذ

تورط شخصيات مشهورة ورجال أعمال، فضح أسرار شبكات المخدرات بقضية سارة خليفة خلال ساعات

سخرية القدر، سرقة حقيبة يد وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي (فيديو)

يرتديه حتى الوفاة، أسباب تدمير خاتم الصياد بعد خلعه من يد بابا الفاتيكان

كنا بنهزر ومش قصدنا الترند، اعترافات فتاتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

متى يطلب الأب والأم من بناتهم ارتداء الحجاب؟، عضو "العالمي للفتوى" يجيب

أسعار الذهب تعاود الاشتعال، عيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الإثنين

155.5 ألف جنيه سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 ندوات لنشر الفكر الوسطي بمساجد سوهاج (صور)

عالم أزهري: هذا أقوى رد من القرآن على منكري البعث (فيديو)

ما سر ترديد الأذان في أذن المولود فور ولادته؟ عالم أزهري يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية