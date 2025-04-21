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محافظات

تحرير 300 محضر في حملات رقابية على المخابز والأسواق ببني سويف

حملات تموينية
حملات تموينية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية الاستمرار في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز، في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق وحماية حقوق وصحة المواطنين، ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية أو تداول السلع منتهية الصلاحية ومواجهة كافة صور الغش التجاري.

حملات رقابية على المخابز والأسواق ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير من مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ محافظة بني سويف، الذي استعرض جهود المديرية بالتعاون مع مباحث التموين، ومديريات الطب البيطري، والصحة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق وتأمين سلامة المواطنين.

وأشار التقرير، الذي قدمه المهندس محمد عبد الرحمن، مدير عام التموين ببني سويف، إلى تنفيذ عشرات الحملات التفتيشية خلال الأيام القليلة الماضية، والتي شملت الأسواق، والمخابز، ومحطات الوقود، ومستودعات البترول.

تحرير 300 محضر في حملات رقابية ببني سويف

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 300 محضر مخالفة متنوعة، من بينها 200 محضر ضد المخابز لمخالفات مثل: نقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، التصرف في الحصص، تجميعها، وعدم وجود ميزان أو سجلات، كما تم تحرير 86 محضرًا في الأسواق بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، أو حيازة سلع مجهولة المصدر، أو عدم وجود شهادات صحية سارية، بالإضافة إلى 14 محضرًا بحق محطات وقود ومستودعات بترول.

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