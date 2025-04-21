صحة بني سويف تنفذ تدريبًا عمليا لتمريض مستشفى الفشن المركزي

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، أن إدارة التمريض نفذت مرورًا على مستشفى الفشن المركزي، تم خلاله تدريب 16 ممرضة على رأس العمل، بأقسام "الرعاية المركزة، رعاية الأطفال، الحضانة، العمليات، والاستقبال" على استخدام جهاز التنفس الصناعي، وأساليب تقديم الرعاية التمريضية المثلى للمريض الموضوع على الجهاز، وذلك ضمن خطة تطوير الأداء المهني ورفع كفاءة الكوادر التمريضية.

زيارة ميدانية لمستشفى الواسطى ببني سويف

قامت الدكتورة حنان حسين، مدير إدارة الطب العلاجي، بزيارة ميدانية لمستشفى الواسطى المركزي، وقد رافقها خلال الجولة كلٌ من الدكتورة شيماء حجاج، نائب مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة ببني سويف، وفريق من إدارات "العلاجي، التخطيط، التمريض، مكافحة العدوى، سلامة المرضى، النفايات، الحوكمة" حيث تم المرور على عدد من الأقسام بالمستشفى، شملت الغسيل الكلوي، الاستقبال، العيادات الخارجية، العمليات، العناية المركزة، العلاج الطبيعي، والأقسام الداخلية.

مراجعة توافر المستلزمات الطبية والأدوية

جاءت الزيارة بهدف التأكد من تواجد الأطقم الطبية والالتزام بالمهام، ومدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية، إلى جانب التأكيد على تفعيل جهاز الإيكو وتشغيله لخدمة المرضى بالشكل الأمثل، كما تم تنفيذ تدريب عملي من قبل إدارة التمريض على مجموعة من المحاور الأساسية، شملت: أعمال التسليم والتسلم، الالتزام بالزي الرسمي، تنظيم سجلات الإشراف، وتفعيل دور الإشراف التمريضي داخل الأقسام المختلفة.

تدريب على رأس العمل لتمريض مستشفى الفشن

وفي سياق متصل، قامت إدارة العلاج الطبيعي بـ مديرية الصحة ببني سويف، بالمرور على وحدة البرانقة الصحية بمركز الفشن، لمتابعة سير العمل، وحالة الأجهزة، وعدد المترددين على الأقسام المختلفة للعلاج الطبيعي في نطاق المحافظة.

كما نفذت إدارة التمريض مرورًا على مستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، تم خلاله تدريب 16 ممرضة من أقسام الرعاية المركزة، رعاية الأطفال، الحضانة، العمليات، والاستقبال، على استخدام جهاز التنفس الصناعي، وأساليب تقديم الرعاية التمريضية المثلى للمريض الموضوع على الجهاز، وذلك ضمن خطة تطوير الأداء المهني ورفع كفاءة الكوادر التمريضية.

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