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محافظات

قوات الإنقاذ النهري تواصل جهودها لانتشال جثماني ضحيتي السيلفي من نهر النيل في بني سويف

الفتاتين الضحيتين،
الفتاتين الضحيتين، فيتو

تواصل قوات شرطة المسطحات المائية بـ محافظة بني سويف، لليوم الخامس على التوالي، جهودها لانتشال جثماني فتاتين من قرية صالح فريد التابعة لمركز الفشن، غرقتا في مياه نهر النيل أثناء محاولتهما التقاط صور تذكارية "سيلفي" خلال مشاركتهما في حفل زفاف عائلي.

 

انتشال جثتي شابين من مياه النيل ببني سويف

 

وكانت فرق الإنقاذ النهري بـ بني سويف، قد تمكنت خلال اليومين الماضيين من انتشال جثتي الشابين محمد ربيع سالم ومحمود عيد سالم، وكلاهما يبلغ من العمر 17 عامًا، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الفشن المركزي، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات القانونية ودفنهما بمقابر الأسرة.

 

تفاصيل غرق 4 أبناء عمومة ببني سويف

 

وترجع تفاصيل الحادث المأساوي إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بـ بني سويف، إخطارًا يفيد بغرق أربعة من أبناء عمومة واحدة أثناء التقاط صور "سيلفي" على ضفاف نهر النيل بقرية صالح فريد، حيث انزلقت فتاتان هما دعاء ربيع سالم وريهام ممدوح سالم (15 عامًا)، وسقطتا في المياه، فحاول ابنا عمهما إنقاذهما، إلا أن قوة التيار جرفتهم جميعًا، ما أسفر عن غرق الأربعة.

 

الحادث حّول الفرح إلى مأتم بالقرية

 

ولا تزال فرق الإنقاذ النهري بـ محافظة بني سويف، بمساعدة الأهالي، تواصل عمليات التمشيط والبحث عن الجثمانين المفقودين، وسط حالة من الحزن والأسى الشديدين اللذين خيّما على أرجاء القرية، بعد أن تحوّل الفرح إلى مأتم كبير بين الأهالي.

 

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