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محافظات

بدء الترشح لمنصب رئيس جامعة بني سويف 3 مايو المقبل

الدكتور منصور حسن،
الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، فيتو

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الجامعة، بدءًا من السبت الموافق 3 مايو وحتى الخميس 8 مايو، وذلك وفقًا للجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية.

 

موعد الترشح لمنصب رئيس جامعة بني سويف

 

وأكدت جامعة بني سويف، في بيان لها، أن القائمة المبدئية وتُنشر للمتقدمين في نفس يوم غلق باب الترشح، على أن تبدأ فترة تلقي الطعون من الأحد 11 مايو وتستمر حتى الإثنين 12 مايو، فيما تعقد لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية يوم الثلاثاء 13 مايو.

 

موعد الترشح لمنصب رئيس جامعة بني سويف
موعد الترشح لمنصب رئيس جامعة بني سويف
موعد الترشح لمنصب رئيس جامعة بني سويف
موعد الترشح لمنصب رئيس جامعة بني سويف

 

وأعرب رئيس جامعة بني سويف، عن تمنياته الصادقة بالتوفيق لجميع المتقدمين، مشددًا على أن منصب رئيس الجامعة يمثل مسؤولية كبرى تتطلب الرؤية المستقبلية والحكمة لتعزيز البحث العلمي وتطوير الجامعة في خدمة الطلاب والمجتمع.

 

كما تم الإعلان عن الأوراق المطلوبة للتقدم للمنصب، والتي سيتم نشر تفاصيلها عبر المنصات الرسمية لـ جامعة بني سويف.

 

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