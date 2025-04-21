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محافظات

سكرتير عام مساعد بني سويف يراجع إجراءات الأمان بالمعديات النيلية

مراجعة اجراءات الأمان
مراجعة اجراءات الأمان بالمعديات النهرية ببني سويف، فيتو

 أعلنت محافظة بني سويف أن اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، قام بجولة ميدانية لتفقد عدد من المعديات النهرية بعدد من المراكز المطلة على نهر النيل، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمتابعة استعدادات الجهات المختصة لتأمين حركة المواطنين خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم.

 

مراجعة إجراءات الأمان بالمعديات النهرية ببني سويف

 وتأتي الجولة في إطار حرص محافظة بني سويف على تعزيز إجراءات الأمان والسلامة بالمعديات النهرية، خاصة مع تزايد الإقبال على استخدام تلك الوسائل خلال فترات الأعياد، حيث شملت الجولة مركزي ناصر وببا، ورافق السكرتير العام المساعد خلالها رؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولو إدارة النقل النهري، والإنقاذ النهري.

 

وتضمنت زيارة السكرتير العام المساعد لـ محافظة بني سويف، تفقد عدد من المعديات لمتابعة مدى التزام العاملين بها بالتعليمات الخاصة بالأمان، والتأكد من توافر وسائل الإنقاذ، والتقيد بالحمولات المحددة، وصلاحية التراخيص، وجاهزية المعديات من الناحية الفنية والهندسية.

 

سكرتير بني سويف يراجع إجراءات الأمان بالمعديات النيلية

 وأكد السكرتير العام المساعد ببني سويف، أن هذه الجولات التفقدية تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها المحافظة بالتنسيق بين الوحدات المحلية، وإدارة النقل النهري، والحماية المدنية، وذلك لضمان سلامة المواطنين خلال الاحتفالات، مشددًا على أهمية تكثيف المتابعة خلال أوقات الذروة، والتأكد من تطبيق جميع معايير السلامة.

 

وشّدد السكرتير العام المساعد لـ محافظة بني سويف، على ضرورة توعية المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات استخدام المعديات وعدم تجاوز الحمولات المحددة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ خطة تأمين حركة المواطنين خلال أعياد شم النسيم، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

 

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