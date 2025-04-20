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محافظ بني سويف يتفقد مشروع مجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد مشروع مجمع مواقف السيارات، فيتو

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، آخر مستجدات وسير العمل بمجمع المواقف أسفل محور عدلي منصور، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ.

محافظ بني سويف يتفقد مشروع مجمع مواقف السيارات

وتابع محافظ بني سويف الأعمال النهائية الجاري تنفيذها بالمشروع، حيث يتم حاليًا أعمال توصيل وتركيب كابلات وكشافات الكهرباء، بعد الانتهاء من تركيب المحول الكهربائي بالموقع، بجانب استكمال تركيب الإنترلوك بالممرات الداخلية لباكيات السيارات. كما تشمل الأعمال رفع المخلفات والتراكمات الناتجة عن الإنشاءات، تمهيدًا لتسلم المشروع وتشغيله، ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق، وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف التكدس والزحام داخل الكتل السكنية.

 

مكونات مجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور

جدير بالذكر أن مشروع مجمع المواقف بمدينة بني سويف يضم موقفين للسيارات (محافظات ومراكز)، يتكونان من خمس ساحات انتظار، تمتد على مساحة 25,000 متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 مركبة، كما يضم المشروع ثلاث مناطق خدمية وإدارية موزعة على إجمالي مساحة 4,200 متر مربع، وتشمل: مسجدًا للرجال، وآخر للسيدات، نقطة أمنية، مكتب بريد، عيادة صحية، غرفة صراف آلي، محلات تجارية، وأكشاك.

ويشمل المشروع أيضًا نفق مشاة أسفل مطلع محور عدلي منصور لتسهيل حركة العبور بين الموقفين، بالإضافة إلى خزان مياه أرضي بسعة 60 مترًا مكعبًا مخصص لأعمال التغذية ومكافحة الحريق، وسور خارجي بطول 1,200 متر مع بوابات دخول وخروج للأفراد والمركبات، كما تم تنفيذ خطوط مياه وصرف صحي (خط الطرد) حتى محطات قرية رياض باشا.

 

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