محافظ بني سويف يوجه رؤساء المراكز بتكثيف الحملات تزامنًا مع شم النسيم

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، ضمن خطة المحافظة الشاملة لحماية صحة المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وبأسعار عادلة.

محافظ بني سويف يوجه بتكثيف الحملات تزامنًا مع شم النسيم

وأكد محافظ بني سويف، أهمية التنسيق الكامل بين مديريات التموين، الصحة، الطب البيطري، مباحث التموين، والوحدات المحلية، لمواجهة أية ممارسات قد تُعرض المواطنين للخطر أو تُستغل لرفع الأسعار، خاصة في ظل تزايد الإقبال على شراء الأغذية خلال تلك المناسبة الموسمية.

وفي هذا الإطار، تابع محافظ بني سويف، جهود الوحدات المحلية التي شنت حملات مكثفة بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي استهدفت الأسواق ومحال بيع الأسماك واللحوم المصنعة والمجمدة، خاصة السلع المرتبطة بموسم شم النسيم مثل الفسيخ والرنجة، وذلك لضمان مطابقتها للاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر

ففي مركز الواسطى، تابع حماده راضي، رئيس المركز، حملة تفتيشية بالتعاون بين إدارتي التموين والطب البيطري، أسفرت عن تحرير محضرين لأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، بكمية إجمالية بلغت 200 كجم، إلى جانب ضبط 16 كجم من الأسماك المملحة الفاسدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا.

وفي مركز ناصر، قامت الوحدة المحلية بحملة برئاسة شوقي هاشم، رئيس المدينة، بالتعاون مع التموين، تم خلالها ضبط 10 شكاير دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء، وضبط سلع تموينية تم التصرف فيها بالمخالفة للقانون، كما تم تحرير محاضر لمخبز تبين مخالفته للمواصفات القانونية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفي مركز إهناسيا، كثّفت الوحدة المحلية، برئاسة العميد احمد علاء، حملاتها بالتنسيق مع إدارات التموين والطب البيطري، وتم خلالها ضبط لحوم غير صالحة وشهادات صحية منتهية، وتحرير محاضر فورية ضد المخالفين.

تحرير 15 محضرًا لمخالفات تموينية بمركز ببا

وفي مركز ببا، تابع محمد بكري، رئيس المركز، نتائج حملة تفتيشية على المحال ومنافذ بيع الأغذية، أسفرت عن تحرير 15 محضرًا لمخالفات تموينية، منها ضبط سلع مجهولة المصدر، و12 كجم سجق، و5 كجم كبدة غير صالحة، بالإضافة إلى 12.5 كجم كبدة مجمدة فاسدة، كما تم ضبط مخالفات لدى أحد البدالين التموينيين لتصرفه في 400 كجم سكر و253 زجاجة زيت وبيعها بالسوق السوداء، فضلًا عن تحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية و7 محاضر أخرى لعدم إعلان الأسعار.

وفي مركز سمسطا، تابع مدحت صلاح، رئيس المركز، نتائج الحملة التموينية التي استهدفت المحال التجارية بدائرة مجلس قروي مازورا، وأسفرت عن تحرير محاضر لمخالفات متنوعة شملت عدم إعلان الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، في إطار جهود الرقابة لضمان سلامة المنتجات المعروضة وتوفير بيئة آمنة للمستهلكين خلال فترة الأعياد.

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