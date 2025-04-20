لمواجهة حوادث الغرق، محافظة بني سويف تناشد المواطنين تجنب الأماكن الخطرة بالنيل

ناشدت محافظة بني سويف مواطني المحافظة، ضرورة توخي الحذر ومراقبة أطفالهم خلال احتفالات شم النسيم وأعياد الإخوة المسيحين، وتجنب الأماكن الخطرة بنهر النيل حفاظا على سلامتهم.

بني سويف تناشد المواطنين تجنب الأماكن الخطرة بالنيل

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها انه نظرا لتكرار حالات الغرق خلال الأعياد في السنوات الماضية، تؤكد إدارة الإنقاذ النهرى ببني سويف على أهمية توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على سلامة أطفالهم وتجنب الأماكن الخطرة بنهر النيل.

وتدعو محافظة بني سويف، المواطنين إلى ضرورة مراقبة أطفالهم وعدم السماح لهم بالاقتراب من نهر النيل دون إشراف، حفاظا على سلامتهم ووقايتهم من أي مخاطر.

كما تؤكد محافظة بني سويف، على الأباء والأمهات بأهمية التوعية بأهمية السلامة العامة خلال الاحتفالات، وتشجع المواطنين على المشاركة في الفعاليات والأنشطة الآمنة في الأماكن المناسبة المتاحة لجموع المواطنين خلال هذه الفترة.

وتتقدم محافظة بني سويف، بخالص التهاني للمواطنين بمناسبة حلول عيد شم النسيم وأعياد الأخوة المسيحيين "عيد القيامة المجيد"، وتتمنى لهم عيدا سعيدا وممتعا في جو من السلامة والفرحة والمحبة.

زيادة حوادث الغرق في النيل خلال الأعياد ببني سويف

ويُذكر أن محافظة بني سويف، قد شهدت خلال الأعوام الماضية عددًا من حوادث الغرق المؤلمة في نهر النيل، خاصة في فترات الاحتفالات والأعياد، ما دفع الجهات المعنية إلى تكثيف حملات التوعية، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تكرار هذه الحوادث، سعيًا لضمان قضاء المواطنين لأوقات ممتعة وآمنة.

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