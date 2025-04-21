وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى ببا لمراجعة توافر المستلزمات والأدوية

أجرت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة بـ محافظة بني سويف، زيارة مفاجئة لمستشفى ببا المركزي، رافقها خلالها الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل المستشفيات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وكيل صحة بني سويف تزور مستشفى ببا

وكيل صحة بني سويف تزور مستشفى ببا

وخلال الزيارة، تفقدت وكيل صحة بني سويف، أقسام المستشفى المختلفة، ومنها أقسام الاستقبال والطوارئ والداخلي، حيث تابعت تواجد الأطقم الطبية والتزامها، وأمرت بإحالة المتغيبين للتحقيق، كما راجعت توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وتأكدت من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفى.

كما استمعت وكيل صحة بني سويف، لشكاوى عدد من المرضى، ووجهت إدارة المستشفى بسرعة العمل على حلها، بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة تتماشى مع المعايير المطلوبة، مؤكدة أنه استعدادًا لاحتفالات أعياد الربيع، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة.

وشّددت وكيل صحة بني سويف، على استمرار حملات المرور المفاجئ "صباحًا ومساءً" للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته، وجاهزية الأقسام الداخلية، بالإضافة إلى مراجعة خرائط الميادين والبؤر الساخنة وتحديد مستشفيات الإحالة تحسبًا لأي طوارئ خلال موسم الأعياد.

زيارة مفاجئة لمستشفى حميات بني سويف

وفي سياق آخر، وفي إطار المتابعة الدقيقة لمنظومة تقديم الخدمة الصحية، كلفت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتورة دعاء أحمد صلاح، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور ياسر خيري، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، بالقيام بزيارة مفاجئة لمستشفى حميات بني سويف.

واستهدفت الزيارة إلى متابعة سير العمل، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية، ومدى التزامهم بالضوابط الفنية والإدارية داخل أقسام الاستقبال، العيادات المسائية، الرعاية، وقسم الغسيل الكلوي. وقد أشاد الفريق الزائر بانضباط الأطباء والتمريض، وتفعيل دولاب الأزمات والكوارث، مما يعكس الجاهزية الكاملة للمستشفى للتعامل مع الحالات الطارئة.

زيارة مفاجئة لمستشفى الصدر ببني سويف

وفي سياق آخر، وتحت إشراف وكيل صحة بني سويف، ومتابعة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، قام الدكتور مصطفى يسري، نائب مدير الإدارة، بالمرور على مستشفى الصدر بـ بني سويف، وذلك لمتابعة مستوى الرعاية المركزة بالمستشفى.

وجاء المرور بهدف تقييم جاهزية المستشفى للتعامل مع الأزمات والطوارئ، والتأكد من توافر الكوادر الطبية والتزامها، والوقوف على المستوى الفني والإداري بالمستشفى، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.