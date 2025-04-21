أخبار الاقتصاد اليوم، ارتفاع أسعار الفراخ، غدا، البنوك تحسم مصير الفائدة على شهادات الادخار، انخفاض النفط بنسبة 2.5 %، والذهب يشتعل من جديد وعيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



انخفاض أسعار النفط 2.5 %

تراجعت أسعار النفط مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب السياسات النقدية، في وقت تهدد فيه الحرب التجارية المتفاقمة بين أمريكا والصين بتقويض الطلب العالمي على الطاقة.

هبط سعر خام "برنت" تسليم يونيو بنسبة 2.5% ليغلق عند 66.26 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام "غرب تكساس" الوسيط بالنسبة ذاتها ليستقر قرب 63 دولارًا، في أكبر تراجع منذ 10 أبريل.

عادت المخاوف المرتبطة بالطلب لتتصدر المشهد، بعدما حذّرت الصين الدول من إبرام صفقات مع واشنطن قد تُلحق الضرر بمصالح بكين، في حين أعلن رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا أن بلاده لن ترضخ لكل مطالب أمريكا.

تبنّى المستثمرون مزاجًا حذرًا في الأسواق المالية الأوسع نطاقًا يوم الإثنين، ما انعكس سلبًا على كثير من السلع.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023، في حين تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بعد تهديد ترامب بإقالة باول من منصبه.

وساهمت عطلة عيد الفصح في عدد من الدول واقتراب موعد تسوية عقود مايو لخام "غرب تكساس"، في تراجع أحجام التداول خلال جلسة الإثنين.

محادثات نووية إيرانية قد تؤثر على الإمدادات

في تطور منفصل، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده توصّلت إلى "تفاهم أفضل" مع الولايات المتحدة بشأن مجموعة من المبادئ خلال محادثات السبت حول البرنامج النووي لطهران.

واستمرت المباحثات أكثر من ثلاث ساعات، ومن المقرر أن تُستأنف يوم الأربعاء في سلطنة عُمان، في محادثات قد يكون لها تأثير على إمدادات الخام الإيراني.

شهدت أسعار النفط تراجعًا حادًّا هذا الشهر، لامست خلاله أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي التصعيد المتبادل في الرسوم الجمركية بين أمريكا وشركائها التجاريين إلى تراجع الطلب على الخام.

وزادت الضغوط مع قرار تحالف "أوبك+" إعادة الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تخمة محتملة في المعروض.

أسعار ومواصفات سيارات جيلي GX3 Pro بالسوق المصري

سيارات جيلي، كشف الوكيل المحلي عن أسعار سيارات جيلي GX3 Pro بالسوق المحلي، خلال شهر أبريل الجاري لعام 2025، حيث يبلغ سعر السيارة المتوفرة نحو 925 ألف جنيه.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات جيلي GX3 Pro المزودة بمحرك DVVT سعة 1.5 لتر يولد 103 حصانًا عند 5,500 RPM وعزم دوران 140 نيوتن متر عند 5500 RPM مما يضمن التوفير في استهلاك الوقود، وتسارع مناسب لحجم السيارة مع ناقل حركة CVT بسبع سرعات، بالإضافة إلى نظام تعليق أمامي MacPherson ونظام تعليق خلفي Semi Independent Torsion Beam، مما يجعل القيادة أكثر سلاسة وأمانًا ويضمن لها تعدد استخدامات متميز.

مواصفات وسائل السلامة والأمان لجيلي GX3 Pro الجديدة

2 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي

نظام مانع إدارة المحرك Engine Immobilizer

نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS

والتوزيع الإلكتروني لقوة المكابح EBD

ونظام التحكم في المرتفعات HHC

والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC

ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة VDC

برنامج مراقبة ضغط الاطارات TPMS

وحساسات خلفية للمساعدة في ركن السيارة Rear Sensor

ومكان لتثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية ISOFIX.





بنك مصر يحتفل بيوم اليتيم مع 3 آلاف طفل بـ 14 محافظة

نظم بنك مصر ومؤسسته لتنمية المجتمع احتفالًا بيوم اليتيم في 14 محافظة مصرية، ويأتي هذا الاحتفال استكمالًا لدور البنك الريادي في خدمة المجتمع ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي إطار التزامه الراسخ بالمسؤولية المجتمعية.

شهد الاحتفال في محافظة القاهرة مشاركة أكثر من 500 طفل في فعاليات متنوعة بمتحف الطفل للحضارة والإبداع، حيث استمتع الأطفال بالألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية، وقد حضر الاحتفال الدكتور علي الصعيدي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.

كما شارك موظفو البنك وأسرهم في الاحتفال وقدموا الهدايا العينية للأطفال وقضوا يومًا ترفيهيًا معهم، وقد تم تنظيم احتفالات مماثلة بالتزامن في 13 محافظة أخرى بالتنسيق مع فروع بنك مصر، وبلغ إجمالي عدد الأطفال المحتفى بهم حوالي 3000 طفل، مما يعكس التزام بنك مصر بالدعم والرعاية للأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية.

هذا ويؤمن بنك مصر بأهمية المسؤولية المجتمعية في تعزيز التنمية المستدامة للمجتمع، ويحرص على المشاركة في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح "مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع"، وتشمل مجالات المسؤولية المجتمعية التي يركز عليها البنك الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي وتنمية القرى المصرية وتطوير العشوائيات وغيرها من الانشطة التي تستهدف تنمية الإنسان.

والجدير بالذكر، أن بنك مصر حصد عدة جوائز عالمية في مجال المسؤولية المجتمعية نتيجة لجهوده المتميزة في هذا المجال، مما يعكس التزامه الراسخ في دعم احتياجات المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة، هذا وقد قام بنك مصر خلال عام 2024 بتخصيص نحو 1.2 مليار جنيه مصري للاستثمار في الانشطة المختلفة للمسئولية المجتمعية، مما يدل على التزامه الكبير بدعم المجتمع وتحقيق تأثير إيجابي مستدام.

هذا ويعمل بنك مصر جاهدًا على تقديم نموذج إيجابي يحتذى به في المسؤولية المجتمعية لكافة المؤسسات، بما ينعكس على التنمية المستدامة للمجتمع ككل. تعزيزا لأهمية العمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية لتحقيق تأثير إيجابي مستدام في المجتمع.

أسعار الذهب تعاود الاشتعال، عيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا بنحو 130 جنيهًا، في ختام تعاملات اليوم الإثنين 21 أبريل 2025.



سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5600 جنيه "للبيع".

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4900 جنيه “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4200 جنيه "للبيع".

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14، سجل 3300 جنيه "للبيع".

سعر جرام الذهب عيار 12

سعر جرام الذهب عيار 12، سجل 2800 جنيه "للبيع".

سعر جرام الذهب عيار 9

سعر جرام الذهب عيار 9، سجل 2100 جنيه "للبيع".

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية اليوم سجل نحو 38280 جنيهًا.

التوترات الجيوسياسية تُبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

6 قطاعات تتصدر الأسهم الأعلى قيم تداول في البورصة خلال الأسبوع

تصدرت 6 قطاعات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) خلال الأسبوع..وجاءت كالتالى:

العقارات بقيمة تداول بلغت 4.9 مليار جنيه.

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه.

اغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه.

موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه.

اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 1.23 مليار جنيه.

رعاية صحية وادوية بقيمة تداول بلغت 964 مليون جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 31062 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 38769 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13822 نقطة.





غدا، البنوك تحسم مصير الفائدة على شهادات الادخار

تعلن غدا الثلاثاء، العديد من البنوك أسعار جديدة للفائدة علي شهادات الادخار التي يتم تقديمها للعملاء.

ويأتي ذلك في إطار مراجعة البنوك خاصة بنكا الأهلي ومصر لأسعار الفائدة علي الشهادات وذلك بعد قرار البنك المركزي الأخير والذي تم من خلاله تخفيض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس.

وسبق بنك التجاري الدولي CIB بإعلانه خفض أسعار الفائدة علي حسابات التوفير بواقع 2.25% علي أن يكون التطبيق اعتبارا من غد الثلاثاء.

وأبلغ البنك عملائه في رسائل نصية بالأسعار الجديدة بعد تطبيق الخفض على حسابات التوفير،وتباينت أسعار الفائدة على حسابات التوفير بعد تطبيق الخفض، وفق نوعيه كل حساب توفير، لتسجل الفائدة على حساب التوفير” برايم” 7.75%، بدلا من 10%، كما بلغت فائدة حساب التوفير”بلس” 11.75% بدلاُ من 14%، وبلغت الفائدة على حساب التوفير” ثروة” 14.75% بدلا من 17%.

وسجل أعلى عائد على حساب التوفير “برايفت” 15.75% سنويا بدلا من 18% مشترطا حد ادني للمدخرات بقيمة مليون جنيه.

ونستعرض خلال السطور التالية هذه الشهادات في بنكي مصر والأهلي:

وفيما يلي نستعرض شهادات الادخار الأبرز في بنكي الأهلي ومصر

البنك الأهلي المصري

العائد:

شهرى: 23.50%

سنوي: 27%

يومي: 23%

المدة: سنة

الحد الأدنى: 1000 جنيه

شهادة ثلاثية بعائد متناقص

العائد:

السنة الأولى: 30%

السنة الثانية: 25%

السنة الثالثة: 20%

بدء تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبري

بدأت الشركة المصرية للاتصالات، تحصيل فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أبريل 2025 دون غرامة وخلال السطور التالية، نستعرض موعد وكيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي.

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 أبريل، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 مايو 2025.

وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولية ونظام باقات.

غرامة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي

وتفرض الشركة غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

ويمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلى من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.

ويقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي

وبالنسبة إلى طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات we ودفع فواتير التليفون الأرضي من خلال الإنترنت، ورابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي من هنا.

وفور الدخول على موقع المصرية للاتصالات WE EGYPT تظهر خانة إدخال كود المنطقة ويجب من خلالها كتابة كود المنطقة التي يتواجد بها التليفون الأرضي وكتابة رقم الخط الأرضي في الخانة الأخرى المدون أعلاها رقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إظهار الفواتير.

ويمكن لكافة مستخدمي الخطوط المنزلية الاستعلام ودفع فاتورة الخط الأرضي من خلال الرابط السابق واتباع الخطوات السابقة.

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم ، سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ اليوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.



وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 21 أبريل 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 95.8 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 80 جنيهًا إلى 120 جنيها للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 123.9 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيهًا إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 73 إلى 74 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 77 جنيهًا إلى 78 جنيهًا.

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