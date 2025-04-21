الإثنين 21 أبريل 2025
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اقتصاد

لو نسيت الرقم السري لفيزا بنك مصر تعمل ايه ؟

فيزا
فيزا

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن التصرف حال فقدان الرقم السري في الفيزا.

وأوضح مسئولون بنك مصر  أنه فى حالة عدم  تذكر الرقم  السري الخاص ببطاقة العميل الائتمانية يمكنه تهيئة الرقم السري من خلال خدمة الانترنت والموبايل البنكي ويتم التأكيد من خلال أي ماكينة صراف آلي داخل او خارج مصر او التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الاتصال بالرقم 19888 من داخل مصر او 19888 (202+)من خارج  مصر  على مدار 24/7
اما اذا كانت بطاقة العميل خصم فوري او بطاقة مدفوعة مقدما او بطاقة مرتبات فيمكنه تهيئة الرقم السري من خلال خدمة الانترنت والموبايل البنكي ويتم التأكيد من خلال اي ماكينة صراف  داخل او خارج مصر او التوجه لاقرب فرع من العميل لتهيئة الرقم السري.

ومن جانب آخر يشارك بنك مصر في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي بعدد من العروض المجانية للعملاء.

ويحرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة العملاء وبخاصة المرأة والشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعالية التي تمتد خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 30 أبريل 2025، ومنها فتح الحسابات الجارية والتوفير (أفراد) مع الإعفاء من المصروفات الخاصة بفتح الحساب والحد الأدنى لفتح الحساب ومصاريف الدمغة (حسابات جارى وتوفير عادى بالجنيه المصري (نمطي وإسلامي)، حسابات المنجز (جارى وتوفير نمطي وإسلامي)، حساب منجز بيزنس، حسابات الشباب،حساب توفير الممكن،حساب جاري حوالتي جنيه مصري / دولار امريكي، هذا بالإضافة الي إمكانية إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا للحسابات،  وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار.

 

 ويمكن للعملاء من 15 سنة إلى 21 سنة فتح الحسابات مجانًا، وإصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجانًا ضمن برنامج الشباب، وعند الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية  BM Wallet وتفعيلها، يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى خلال فترة الفاعلية مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

 ويعتبر بنك مصر من أوائل البنوك التي ساهمت في التثقيف والشمول المالي منذ إطلاقه بمصر عام 2014، ويحرص البنك دائما على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد.

 

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