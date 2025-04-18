بعد خفض الفائدة، أبرز شهادات الادخار في بنكَي الأهلي ومصر

ينتظر الملايين ما سيسفر عنه اجتماع لجنة الأصول “الاليكو” في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع المقبل للنظر في أسعار الفائدة الحالية على شهادات الادخار.

ويأتي ذلك عقب إعلان البنكين بحث أسعار الفائدة توافقا مع قرار البنك المركزي أمس بخفض أسعار العائد وسط ترقب شديد من الملايين الباحثين عن الادخار المالي في تلك الشهادات الادخارية.

وقبل أيام من اجتماعات مسئولون البنكين والتي ستكون الثلاثاء القادم يبحث الملايين عن أبرز شهادات الادخار المتاحة حاليا في بنكي الأهلي ومصر.

ونستعرض خلال السطور التالية هذه الشهادات في بنكي مصر والأهلي:

وفيما يلي نستعرض شهادات الادخار الأبرز في بنكي الأهلي ومصر

البنك الأهلي المصري

العائد:

شهرى: 23.50%

سنوي: 27%

يومي: 23%

المدة: سنة

الحد الأدنى: 1000 جنيه

شهادة ثلاثية بعائد متناقص

العائد:

السنة الأولى: 30%

السنة الثانية: 25%

السنة الثالثة: 20%

البنك الاهلي

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 1000 جنيه

بنك مصر

العائد:

شهرى: 23.50%

فى نهاية المدة: 27% المدة: سنة الحد الأدنى: 1000 جنيه

شهادة ثلاثية بعائد متناقص

العائد: سنوي

السنة الأولى: 30%

السنة الثانية: 25%

السنة الثالثة: 20%

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 1000 جنيه

بنك مصر

ومن جانب آخر مؤخرا أعلن بنك مصر عن تخفيض العائد على شهادتي ادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح على الترتيب 6.5% و8.5% سنويا بدلا من 7% و9% سنويا.

وقال بنك مصر إن تطبيق أسعار العائد الجديدة في الشهادات الدولارية ساري حتي اليوم في كافة فروعه للشهادات الجديدة التي سيتم إصدارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.