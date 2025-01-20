"حراس الطبيعة " في متحف الطفل طوال إجازة نصف العام

أطلق مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، إحدى المنصات الثقافية والإبداعية بجمعية مصر الجديدة، برنامج حراس الطبيعة للأطفال من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسى.

ويهتم برنامج "حراس الطبيعة " بخلق بيئة تعليمية ممتعة ومثيرة تساهم في تطوير مهارات الأطفال وقدراتهم العلمية والإبداعية، مع التركيز على فهمهم العميق للطبيعة والقوانين التي تحكمها، مما يساهم في بناء جيل واعٍ ومبدع قادر على الحفاظ على البيئة والتكيف مع التحديات المستقبلية.

يهدف البرنامج، من خلال ورش فنية وعلمية وتاريخية وحرفية، لإتاحة الفرصة للطفل لاكتشاف الذات وبالتالي التعرف على إمكانياته وتطويرها، والاستفادة من النظريات والقوانين الطبيعية، كما يهدف إلي تنمية المهارات اليدوية باستخدام خامات طبيعية ومصنعة وتشجيع الأطفال على العمل الجماعي عبر مشاركتهم في مشروعات مشتركة.

يشمل البرنامج أيضًا زيارات خارجية للمتاحف والمزارات الثقافية، ومن المقرر أن يستمر طوال إجازة منتصف العام أسبوعيا من الأحد إلي الخميس من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا بمقر متحف الطفل فى مصر الجديدة

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