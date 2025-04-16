خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار النفط والذهب الفترة المقبلة

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور ريان ليمند، إن التوقعات بشأن أسعار البيتكوين صعبة بسبب ارتباطها بعوامل متعددة، مؤكدًا أن الارتفاع الحالي مبني على إشاعات وليس على أساس متين.

توقعات بانخفاض أسعار النفط لهذا السبب

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، أن الأنظار تتجه إلى تأثير الأحداث الاقتصادية في الولايات المتحدة على الأسواق العالمية، حيث من المتوقع أن يؤثر أي اتفاق تجاري بين أمريكا والصين في الطلب على النفط، ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

أسعار الذهب في ظل الإقبال المتزايد على الشراء

وأوضح أن أسعار الذهب شهدتْ تحطيم مستويات قياسية جديدة نتيجة الإقبال المتزايد من المستثمرين على الأصول الآمنة وتراجع الدولار.

وتوقع أن يستمر الذهب في الارتفاع، خاصة مع استمرار العوامل الاقتصادية والسياسية غير المستقرة، مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث يُعتبر الذهب خيارًا جذابًا للمستثمرين ومتوقع تحقيقه ارتفاعات جديدة الفترة المقبلة.



وفيما يتعلق بالعملات الرقمية، شهدت البيتكوين تراجعًا بعد فترة من المكاسب، مما يعكس حالة من عدم اليقين في السوق، ويُعتبر أداء العملات الرقمية صعب التنبؤ به، خاصة مع التغيرات السياسية والاقتصادية.

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