قبل اجتماع المركزي، أعلى حسابات التوفير في البنوك

تعلن، اليوم، لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي أسعار الفائدة الجديدة.

ونستعرض خلال السطور التالية أعلى خمس حسابات التوفير في البنوك

1-بنك العربي الأفريقي الدولي

- يقدم حساب «إي جولدن» عبر التطبيق بعائد سنوي يصل إلى 30% مع حد أدنى لفتح الحساب يبلغ 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى حساب جولدن بلس الذي يصل عائده إلى 25% سنويًّا مع حد أدنى للفتح يبلغ 50 ألف جنيه.

2. بنك القاهرة

- حساب «ميجا توفير» يقدم عائدًا سنويًّا يصل إلى 16% على الأرصدة من 50 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه.

- زيادة تدريجية تصل إلى 25% على الأرصدة التي تتجاوز 20 مليون جنيه.

3. بنك الكويت الوطني

- حساب «الكنز» يقدم عائدًا يصل إلى 25% للأرصدة من 20 مليون جنيه فأكثر، و18% للأرصدة بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه.

- حد أدنى لفتح الحساب يبلغ 5 آلاف جنيه و250 ألف جنيه لاحتساب العائد.

4. بنك saib

- يقدم حساب «سيطرة بلس» بعائد يتراوح بين 23% سنويًّا للشرائح من 15 ألف جنيه إلى مليون جنيه، و30% سنويًا للشرائح التي تزيد عن 50 مليون جنيه.

5. بنك QNB الأهلي

- يوفر حساب «توفير بلس» بعائد يتراوح بين 5% سنويًّا للأرصدة من 5 آلاف جنيه إلى أقل من 100 ألف جنيه، وحتى 19% سنويًا للأرصدة من 20 مليون جنيه فأكثر.

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر، باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، والذي يعد ثاني اجتماعاته الدورية في عام 2025، حيث يأتي هذا الاجتماع في ظل حالة من الترقب والتساؤلات حول القرار الذي سيتخذه المركزي بشأن أسعار الفائدة.

اجتماع البنك المركزي لحسم الفائدة

وبالرغم من التوجهات المستمرة للبنك المركزي للسيطرة على الأسواق وخفض معدلات التضخم على مدار الاجتماعات السابقة، إلا أنه يجد نفسه أمام معضلة حقيقية، هل يغامر بخفض الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي المتعثر، أم يواصل تثبيتها عند مستوياتها الحالية لمكافحة التضخم الذي لا يزال يشكل تحديا كبيرا.

توقعات بخفض الفائدة تلوح في الأفق

تشير العديد من التحليلات والتوقعات إلى ميل محتمل نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، يستند هذا التوقع إلى عدة عوامل، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث يواجه الاقتصاد المصري تحديات في تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وتعتبر أسعار الفائدة المرتفعة أحد العوامل التي تثقل كاهل الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.

ومن بين العوامل أيضا، تراجع نسبي في معدلات التضخم، وهذا على الرغم من بقاء معدلات التضخم مرتفعة، إلا أن هناك مؤشرات على تباطؤ وتيرة ارتفاعها في الأشهر الأخيرة، مما قد يمنح البنك المركزي مساحة للمناورة، بالإضافة إلى الرغبة في جذب الاستثمارات، حيث يساهم خفض الفائدة في جعل الأصول المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مما يدعم تدفقات النقد الأجنبي.

مخاوف التضخم تلقي بظلالها

على الجانب الآخر، لا يزال شبح التضخم يمثل هاجسا رئيسيا أمام صانعي السياسة النقدية، فقد شهدت مصر ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال السنوات الماضية، قبل أن ينخفض بشكل تدريجي على مدار الأشهر الأخيرة، ليسجل نحو 13.1%، ولكن لا يزال تأثير ذلك محسوسا على معيشة المواطنين، وبالتالي، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة يهدف إلى، كبح جماح التضخم، والحفاظ على استقرار العملة، بالإضافة إلى تجنب موجة تضخمية جديدة وهو ما قد يكون له تداعيات سلبية أكبر على الاقتصاد.

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